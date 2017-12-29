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17:54 (мск), источник: АиФ Казань

Следователи начали проверку по факту падения в люк женщины и ребенка в РТ

Следователи проводят проверку по факту падения в люк ребенка и женщины, сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ.

В ходе доследственной проверки следователи дадут правовую оценку действиям людей, ответственных за безопасность на строительной площадке, где ребенок провалился в люк.

Напомним, происшествие произошло 24 декабря в Черемшане. 10-летний мальчик гулял среди недостроенных домов и случайно провалился в открытый трехметровый люк, который замело снегом. Упав на дно, он стал звать на помощь. Выбившись из сил, мальчик лег на ледянки и начал засыпать.

В это время на поиски ребенка отправились спасатели, полицейские и волонтеры. Обнаружила мальчика в люке начальник МКУ «Управление гражданской защиты Черемшанского района» Гулия Яруллина, привлечённая к поискам. Она также случайно провалилась в этот колодец, который вновь замело снегом. 31-летняя женщина в результате падения получила перелом позвонка поясничного отдела. Ее госпитализировали в Черемшанскую ЦРБ.

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