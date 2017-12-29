Следователи начали проверку по факту падения в люк женщины и ребенка в РТ
Следователи проводят проверку по факту падения в люк ребенка и женщины, сообщает
Следователи проводят проверку по факту падения в люк ребенка и женщины, сообщает
В ходе доследственной проверки следователи дадут правовую оценку действиям людей, ответственных за безопасность на строительной площадке, где ребенок провалился в люк.
Напомним, происшествие произошло 24 декабря в Черемшане. 10-летний мальчик гулял среди недостроенных домов и случайно провалился в открытый трехметровый люк, который замело снегом. Упав на дно, он стал звать на помощь. Выбившись из сил, мальчик лег на ледянки и начал засыпать.
В это время на поиски ребенка отправились спасатели, полицейские и волонтеры. Обнаружила мальчика в люке начальник МКУ «Управление гражданской защиты Черемшанского района» Гулия Яруллина, привлечённая к поискам. Она также случайно провалилась в этот колодец, который вновь замело снегом. 31-летняя женщина в результате падения получила перелом позвонка поясничного отдела. Ее госпитализировали в Черемшанскую ЦРБ.