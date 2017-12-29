60-летний костанаец убил женщину и застрелился
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ- В Костанайской области мужчина выстрелил в женщину из охотничьего ружья и затем застрелился сам, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ- В Костанайской области мужчина выстрелил в женщину из охотничьего ружья и затем застрелился сам, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на
Трагедия случилась 28 декабря в пяти километрах от села Ершовка Узункольского района.
«В поле обнаружена автомашина марки “Шевроле-Нива”, в которой находились тела мужчины и женщины. В ходе досудебного расследования установлено, что 60-летний мужчина выстрелил из охотничьего ружья в 47-летнюю женщину, после чего застрелился сам», — прокомментировали в ведомстве.
Данный факт был зарегистрирован по ст. 99 ч.1 УК РК «Убийство». В настоящее время проводятся следственные действия, назначены