Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Пленных не брать»: Запад ответил на слова Путина о террористах
Раковые клетки уморили голодом
Самым популярным новогодним блюдом в РФ оказалось не оливье
Фанат «Властелина колец» построил себе дом-нору, как у Фродо
Меркель и Макрон обратились к России с призывом
Против Трампа: ФБР обвинили в игре на стороне демократов При расследовании так называемого российского вмешательства ФБР могло работать против президента США
Гузеева "уничтожила" репутацию Волочковой в прямом эфире - СМИ
СМИ: ЕС решил выставить России счет на €1,4 млрд
Большой японский кроссовер: скоро и российской сборки
Самые важные автомобили 2018 года
СМИ: обнаженная Наталья Штурм призвала фанатов не грустить
Генштаб РФ: База США заблокирована военными Сирии
Фото дня: Овечкин в забавных штанах и Пике с клюшкой
Глюк’oZa пришла на шоу к Урганту в роскошном платье и с собакой
Очевидец взрыва под Екатеринбургом: люди кричат, из окон дым
Вернувшийся из плена боец ДНР поведал о заключении
Провокационный певец оказался сыном зажиточной семьи из Москвы
Тетя модели из РФ стала вождем в Африке
Фоторепортажи
8Москва преобразилась к празднику
12В здании московской фабрики «Меньшевик» произошла стрельба
19:32 (мск), источник: Kazinform

60-летний костанаец убил женщину и застрелился

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ- В Костанайской области мужчина выстрелил в женщину из охотничьего ружья и затем застрелился сам, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД области.

Трагедия случилась 28 декабря в пяти километрах от села Ершовка Узункольского района.

«В поле обнаружена автомашина марки “Шевроле-Нива”, в которой находились тела мужчины и женщины. В ходе досудебного расследования установлено, что 60-летний мужчина выстрелил из охотничьего ружья в 47-летнюю женщину, после чего застрелился сам», — прокомментировали в ведомстве.

Данный факт был зарегистрирован по ст. 99 ч.1 УК РК «Убийство». В настоящее время проводятся следственные действия, назначены судебно-медицинские экспертизы.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Стали известны подробности гибели Асылбека Мусина
Дирекцию Универсиады-2017 ликвидировали в Алматы
Путин подписал закон о «налоговой амнистии» для граждан и ИП
В Минкомсвязи объяснили, почему биткоин нельзя считать валютой
Инфляция за 2017 год достигла минимума за всю историю России
Экс-главу Росграницы приговорили к девяти годам колонии
В результате ДТП на Алтае погибли пять человек
Суд отправил 96-летнего бухгалтера Аушвица в тюрьму
NASA показало фотографии заснеженного Марса
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Российский футбол: все, что нужно для счастья Пять событий и явлений в нашем футболе, которые могут сделать нас счастливыми в 2018 году
Авто
Большой японский кроссовер: скоро и российской сборки В базе Росстандарта появился обновленный сертификационный документ на кроссовер Mazda CX-9
Hi-Tech
15 опций WhatsApp, о которых вы могли не знать Мессенджеры окончательно вытеснили смс из нашей жизни. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых, полезных и интересных опций популярного мессенджера, о которых вы могли не знать
Кино
Зрители требуют закрыть шоу «Давай поженимся!» из-за скандала 12-летняя школьница раскритиковала ведущих программы
Недвижимость
Из программы реновации вышли еще четыре дома
В Израиле построили башню из Lego рекордной высоты
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Комплекс «Федерация» в «Москва-Сити» введен в эксплуатацию
Леди
Аксессуары, с которыми любое платье станет королевским (фото) Если выбранный наряд не сверкает, как елочная гирлянда, то стоит добавить к нему хотя бы один заметный аксессуар. Ведь когда еще сиять, как не в новогоднюю ночь?
Дети
Успеть до полуночи: новогоднее меню для занятых мам Даже если 31 декабря вы работаете допоздна, наш подбробный план действий поможет вам встретить Новый год во всеоружии
Все о ремонте
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Комфортная планировка и шкафы-невидимки: квартира в Швеции
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь