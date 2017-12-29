60-летний костанаец убил женщину и застрелился

«В поле обнаружена автомашина марки “Шевроле-Нива”, в которой находились тела мужчины и женщины. В ходе досудебного расследования установлено, что 60-летний мужчина выстрелил из охотничьего ружья в 47-летнюю женщину, после чего застрелился сам», — прокомментировали в ведомстве.