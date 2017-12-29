«Горьковская» и «Невский проспект» вновь заработали после задымления

Ранее в социальных сетях пассажиры сообщали о дыме в метро и запахе горелой пластмассы. Это уже не первый случай, когда жители города жалуются на задымление в подземке. Так в ноябре люди сообщали о том, что запах гари и даже дым появились на «красной» ветке метрополитена. Тогда в пресс-службе метрополитена сообщили, что горит где-то наверху, а к ним дым попадает через вентиляционную шахту.