Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Пленных не брать»: Запад ответил на слова Путина о террористах
Обратившейся к президенту РФ Дарье Стариковой полностью удалили опухоль
Похищенного специалиста из России выбросили на трассе на Украине
В Израиле построили самую высокую башню из Lego (видео)
Меркель и Макрон обратились к России с призывом
Латышский след Неизвестные подробности расследования убийства царской семьи
Итоги-2017: США оставили Россию в дураках - эксперт
Ребенок удивил Путина репликой на елке у Кремля
Россияне придумали, как сэкономить на покупке авто в кредит
Лучшие концепты 2017: 5 самых интересных авто
«Нечаянная радость»: Штурм показала селфи без одежды
Генштаб РФ: База США заблокирована военными Сирии
Собчак примерила брюки от Канье Уэста и кроссовки за 53 тысячи
Саша Стриженова отметила 17-летие с бойфрендом
Очевидец взрыва под Екатеринбургом: люди кричат, из окон дым
Вернувшийся из плена боец ДНР поведал о заключении
Провокационный певец оказался сыном зажиточной семьи из Москвы
Тетя модели из РФ стала вождем в Африке
Фоторепортажи
12В здании московской фабрики «Меньшевик» произошла стрельба
8Крушение Ан-2 в Нарьян-Маре
16:55 (мск), источник: Комсомольская правда

«Горьковская» и «Невский проспект» вновь заработали после задымления

Причиной дыма и запаха стал горевший в шахте мусор.

После закрытия из-за задымления вновь заработали станции метро «Невский проспект» и «Горьковская».

В пресс-службе метрополитена сообщили о том, что причиной задымления стал загоревшийся в капитально-ремонтируемой шахте мусор. Но возгорание быстро ликвидировали.

— Из-за внешнего задымления на короткий период включения дополнительной вентиляции поезда проходили эти станции без остановок. Никакой опасности для пассажиров не было, — отмечает пресс-служба подземки Северной столицы.

В метрополитене отметили, что пассажиры вели себя очень спокойно. По-петербуржски.

Ранее в социальных сетях пассажиры сообщали о дыме в метро и запахе горелой пластмассы. Это уже не первый случай, когда жители города жалуются на задымление в подземке. Так в ноябре люди сообщали о том, что запах гари и даже дым появились на «красной» ветке метрополитена. Тогда в пресс-службе метрополитена сообщили, что горит где-то наверху, а к ним дым попадает через вентиляционную шахту.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Путешествуем на машине в страны бывшего СССР: главные лайфхаки
В Сочи учительницу уволили после записи ролика о плохом состоянии класса
Путин подписал закон о «налоговой амнистии» для граждан и ИП
В Минкомсвязи объяснили, почему биткоин нельзя считать валютой
Инфляция за 2017 год достигла минимума за всю историю России
Экс-главу Росграницы приговорили к девяти годам колонии
В результате ДТП на Алтае погибли пять человек
Суд отправил 96-летнего бухгалтера Аушвица в тюрьму
NASA показало фотографии заснеженного Марса
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Российский футбол: все, что нужно для счастья Пять событий и явлений в нашем футболе, которые могут сделать нас счастливыми в 2018 году
Авто
Большой японский кроссовер: скоро и российской сборки В базе Росстандарта появился обновленный сертификационный документ на кроссовер Mazda CX-9
Hi-Tech
15 опций WhatsApp, о которых вы могли не знать Мессенджеры окончательно вытеснили смс из нашей жизни. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых, полезных и интересных опций популярного мессенджера, о которых вы могли не знать
Кино
Зрители требуют закрыть шоу «Давай поженимся!» из-за скандала 12-летняя школьница раскритиковала ведущих программы
Недвижимость
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Путин выступил против строительства новых городов за Полярным кругом
Фанат «Властелина колец» построил себе дом-нору, как у хоббита Фродо
Итоги 2017: Самые любопытные сделки на рынке недвижимости
Леди
Аксессуары, с которыми любое платье станет королевским (фото) Если выбранный наряд не сверкает, как елочная гирлянда, то стоит добавить к нему хотя бы один заметный аксессуар. Ведь когда еще сиять, как не в новогоднюю ночь?
Дети
Успеть до полуночи: новогоднее меню для занятых мам Даже если 31 декабря вы работаете допоздна, наш подбробный план действий поможет вам встретить Новый год во всеоружии
Все о ремонте
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Комфортная планировка и шкафы-невидимки: квартира в Швеции
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь