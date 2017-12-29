Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Пленных не брать»: Запад ответил на слова Путина о террористах
Как выжить за новогодним столом: инструкция
Условие, при котором СССР предлагали списать внешний долг в 90-х
Фанат «Властелина колец» построил себе дом-нору, как у Фродо
Меркель и Макрон обратились к России с призывом
«Я бы отходила эту соплячку ремнем»Как участников российских ток-шоу травят их ведущие, гости программ и зрители. Репортаж «Медузы»
«Пленных не брать»: Запад ответил на слова Путина о террористах
СМИ: ЕС выставил России счет на €1,4 млрд
Большой японский кроссовер: скоро и российской сборки
Самые важные автомобили 2018 года
«Нечаянная радость»: Штурм показала селфи без одежды
Генштаб РФ: База США заблокирована военными Сирии
Фото дня: Овечкин в забавных штанах и Пике с клюшкой
Глюк’oZa пришла на шоу к Урганту в роскошном платье и с собакой
Очевидец взрыва под Екатеринбургом: люди кричат, из окон дым
Вернувшийся из плена боец ДНР поведал о заключении
Похищенного специалиста из России выбросили на трассе на Украине
Популярнейшим новогодним блюдом РФ стало не оливье
Фоторепортажи
12В здании московской фабрики «Меньшевик» произошла стрельба
8Крушение Ан-2 в Нарьян-Маре
16:55 (мск), источник: РИАЦ

В Волгоградской области депутаты возглавляли ОПГ, похищавшую дизтопливо

В общей сложности они слили с тепловозов ОАО «РЖД» более 480 тонн дизельного топлива на сумму более 14 миллионов рублей.

Источник: РИАЦ

Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 11 членов организованной преступной группы, обвиняемых в кражах дизельного топлива ОАО «РЖД», совершенных в особо крупном размере, в том числе в отношении ее организатора — депутата совета депутатов одного из сельских поселений Городищенского района, обвиняемого также в незаконном хранении огнестрельного оружия.

Как следует из материалов дела, ОПГ, организованная депутатом, с апреля по октябрь 2016 года похитила более 480 тонн дизельного топлива, причинив ОАО «РЖД» материальный ущерб на общую сумму более 14 млн рублей.

Два других депутата советов того же сельского поселения вовлекли в преступную схему машинистов локомотивов и их помощников, работавших на Приволжской железной дороге одного из депо в Волгограде. Те, создавая излишки дизельного топлива и внося в маршрутные листы ложные сведения о количестве израсходованного топлива, затем сливали его другим участникам группы, получая свою часть вознаграждения.

— Преступная группа состояла из 61 человека, — говорится в сообщении пресс-службы областной прокуратуры. — В настоящее время уголовное дело направлено в Волгоградский областной суд для определения подсудности.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
На праздниках неблагополучные семьи региона будут под контролем соцслужб
Путин подписал закон о «налоговой амнистии» для граждан и ИП
В Минкомсвязи объяснили, почему биткоин нельзя считать валютой
Инфляция за 2017 год достигла минимума за всю историю России
Экс-главу Росграницы приговорили к девяти годам колонии
В результате ДТП на Алтае погибли пять человек
Суд отправил 96-летнего бухгалтера Аушвица в тюрьму
NASA показало фотографии заснеженного Марса
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Российский футбол: все, что нужно для счастья Пять событий и явлений в нашем футболе, которые могут сделать нас счастливыми в 2018 году
Авто
Большой японский кроссовер: скоро и российской сборки В базе Росстандарта появился обновленный сертификационный документ на кроссовер Mazda CX-9
Hi-Tech
15 опций WhatsApp, о которых вы могли не знать Мессенджеры окончательно вытеснили смс из нашей жизни. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых, полезных и интересных опций популярного мессенджера, о которых вы могли не знать
Кино
Зрители требуют закрыть шоу «Давай поженимся!» из-за скандала 12-летняя школьница раскритиковала ведущих программы
Недвижимость
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Путин выступил против строительства новых городов за Полярным кругом
Дом Меньшикова в Петербурге признали региональным памятником
Горнолыжный курорт построят на месте свалки в Пскове
Леди
Аксессуары, с которыми любое платье станет королевским (фото) Если выбранный наряд не сверкает, как елочная гирлянда, то стоит добавить к нему хотя бы один заметный аксессуар. Ведь когда еще сиять, как не в новогоднюю ночь?
Дети
Успеть до полуночи: новогоднее меню для занятых мам Даже если 31 декабря вы работаете допоздна, наш подбробный план действий поможет вам встретить Новый год во всеоружии
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь