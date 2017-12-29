В Волгоградской области депутаты возглавляли ОПГ, похищавшую дизтопливо

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Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 11 членов организованной преступной группы, обвиняемых в кражах дизельного топлива ОАО «РЖД», совершенных в особо крупном размере, в том числе в отношении ее организатора — депутата совета депутатов одного из сельских поселений Городищенского района, обвиняемого также в незаконном хранении огнестрельного оружия.

Как следует из материалов дела, ОПГ, организованная депутатом, с апреля по октябрь 2016 года похитила более 480 тонн дизельного топлива, причинив ОАО «РЖД» материальный ущерб на общую сумму более 14 млн рублей.

Два других депутата советов того же сельского поселения вовлекли в преступную схему машинистов локомотивов и их помощников, работавших на Приволжской железной дороге одного из депо в Волгограде. Те, создавая излишки дизельного топлива и внося в маршрутные листы ложные сведения о количестве израсходованного топлива, затем сливали его другим участникам группы, получая свою часть вознаграждения.