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17:51 (мск), источник: Volga News

Жителя Сызрани осудили за хранение дома фальсифицированного алкоголя

В Сызрани суд рассмотрел уголовное дело местного жителя, которого обвиняли в хранении фальсифицированного алкоголя, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

С 1 по 31 мая 2017 г. мужчина хранил у себя дома на ул. Пушкина, 1а контрафактный алкоголь, не отвечающий требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. По мнению правоохранителей, он собирался сбыть спиртное.

В итоге суд обязал мужчину выплатить штраф 50 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.

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