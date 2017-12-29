Жителя Сызрани осудили за хранение дома фальсифицированного алкоголя

С 1 по 31 мая 2017 г. мужчина хранил у себя дома на ул. Пушкина, 1а контрафактный алкоголь, не отвечающий требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. По мнению правоохранителей, он собирался сбыть спиртное.