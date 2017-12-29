В атаке на церковь в Египте, по уточненным данным, погибли девять человек и пятеро ранены

Источник: AP 2017

КАИР, 29 декабря. /ТАСС/. Девять человек погибли, еще пятеро получили ранения в пятницу в результате атаки на коптскую церковь Мар-Мина в Хелуане в пригороде Каира. Как уточнили в министерстве здравоохранения Египта, среди жертв — восемь христиан.

По данным газеты Sada Al-Balad, двое боевиков подъехали к церкви на мотоцикле и открыли шквальный огонь по магазину автозапчастей, стоящему в непосредственной близости от храма. Потом они убили хозяина еще одной лавки, а затем начали стрелять по прихожанам и полицейским у церкви.

Ответным огнем один из нападавших был уничтожен. Второй спрятался в близлежащем магазине и был позднее схвачен стражами порядка.

Как уточнили в МВД страны, «когда один из нападавших попытался прорваться через внешний кордон церкви, полицейские открыли по нему огонь, ранив его». При нем были обнаружены автомат Калашникова и пять магазинов со 150 патронами, а также взрывное устройство.

Задержанный боевик давно был известен полиции, он причастен к ряду нападений, жертвами которых стали полицейские и гражданские лица, отметили в ведомстве.

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Силовые структуры Египта значительно активизировали контртеррористические операции после терактов, совершенных 9 апреля в городах Танта и Александрия в христианских церквях, в результате которых погибли более 45 человек и свыше сотни были ранены. Ответственность за атаки взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

В стране с 10 апреля по решению президента Абдель Фаттаха ас-Сиси на три месяца было введено чрезвычайное положение, действие которого на аналогичный срок продлевалось в начале июля, а затем в октябре.