В атаке на церковь в Египте, по уточненным данным, погибли девять человек и пятеро ранены
Среди погибших восемь христиан.
Среди погибших восемь христиан.
КАИР, 29 декабря. /ТАСС/. Девять человек погибли, еще пятеро получили ранения в пятницу в результате атаки на коптскую церковь
Ответным огнем один из нападавших был уничтожен. Второй спрятался в близлежащем магазине и был позднее схвачен стражами порядка.
Как уточнили в МВД страны, «когда один из нападавших попытался прорваться через внешний кордон церкви, полицейские открыли по нему огонь, ранив его». При нем были обнаружены автомат Калашникова и пять магазинов со 150 патронами, а также взрывное устройство.
Силовые структуры Египта значительно активизировали контртеррористические операции после терактов, совершенных 9 апреля в городах Танта и Александрия в христианских церквях, в результате которых погибли более 45 человек и свыше сотни были ранены. Ответственность за атаки взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).
В стране с 10 апреля по решению президента Абдель Фаттаха
В преддверии новогодних праздников, а также католического и православного Рождества под усиленную охрану в стране были взяты более 2,6 тыс. церквей. Прилегающие к храмам улицы были полностью освобождены от автотранспорта.