Ростовчанка погибла при попытке выбраться из запертой сыном квартиры

Источник: Аргументы и факты

По данным следствия, 34-летний ростовчанин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не давал матери покинуть квартиру, заперев входную дверь.

Женщина попыталась спуститься через окно своей комнаты по связанным простыням и пододеяльникам, однако, сорвалась вниз.

От полученных в результате падения травм потерпевшая скончалась на месте происшествия.

В настоящее время в отношении сына погибшей возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).