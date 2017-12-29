В Бобруйске выпустили незаконные валютные облигации на 1 млн долларов

Источник: СБ - Беларусь сегодня

В КГК рассказали, что факты незаконного выпуска ценных бумаг были выявлены в ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности фирм.

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Оказавшимся под следствием руководителям 33 и 36 лет. Установлено, что в ноябре 2015 годаони внесли недостоверные сведения в расчеты стоимости основных средств ОАО и предоставили их в Департамент по ценным бумагам Минфина для регистрации и выпуска ценных бумаг.

Всего было выпущено 100 тысяч облигаций стоимостью по 10 долларов каждая.

Они были реализованы населению под привлекательную ставку в 15% годовых — доверчивые люди приобретали облигации, надеясь получить высокую прибыль от вложенных валютных средств. На удочку попались несколько десятков человек, большинство из них — минчане. Один мужчина даже продал квартиру и приобрел облигации на 30 тысяч долларов, — рассказали в КГК.

Выплаты обещанных процентов владельцы облигаций так и не дождались. Деньги от продажи ценных бумаг руководители компаний использовали на собственные нужды. Причем, по данным КГК, они уже планировали выпустить вторую партию облигаций якобы для того, чтобы погасить просроченную задолженность, накопившуюся по выплате процентов по первому выпуску ценных бумаг.

По результатам проверки в отношении директоров возбуждено уголовное дело по ст. 226 Уголовного кодекса (незаконный выпуск (эмиссия) ценных бумаг). Подозреваемые свою вину полностью признали и выразили готовность оказывать содействие следствию, — подытожили в комитете госконтроля.