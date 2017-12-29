Суд отправил 96-летнего бухгалтера Аушвица в тюрьму

Источник: AP 2017

Грёнинг работал в Аушвице бухгалтером. Он в числе прочего вел подсчет изъятых у узников лагеря средств. В 2015 году его приговорили к четырем годам тюрьмы. Однако защита потребовала отсрочки наказания, ссылаясь на его возраст и состояние здоровья.

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Адвокаты настаивали, что тюремное заключение нарушит конституционное право Грёнинга на жизнь. Конституционный суд отклонил этот аргумент.

Грёнинг признан виновным в пособничестве убийству более 300 тыс. человек. По мнению суда, это означает, что получение наказания имеет особую важность.

Во время первого рассмотрения дела в 2015 году обвинение заявило, что Грёнинг, несмотря на то, что не убил никого своими руками, поддерживал режим, ответственный за массовые убийства, деньгами, изъятыми у арестованных евреев.

Грёнинг признал свою вину и рассказал, что в момент отправки на работу в Аушвиц в возрасте 21 года разделял идеи нацизма.