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18:47 (мск), источник: Известия

Украинке грозит три года тюрьмы за кражу 220 «киндер-сюрпризов»

Силовики задержали во Львове жительницу Киева, которая украла в магазине 220 «киндер-сюрпризов» на сумму около 7 тыс. гривен (более 14 тыс. рублей), сообщает пресс-служба полиции города.

Источник: AP 2017

Указывается, что 33-летнюю женщину засекли в одном из гипермаркетов на улице Богдана Хмельницкого.

Ей грозит штраф и лишение свободы на срок до трех лет.

Ранее портал iz.ru сообщал, что «сургутский Гринч» похитил мешок с подарками на 12 тыс. рублей. Он увидел сумку у музея, где проходил детский утренник, из окна своей квартиры.

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