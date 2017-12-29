В МВД сообщили о пяти погибших в ДТП на Алтае

БАРНАУЛ, 29 декабря. /ТАСС/. ДТП произошло в Алейском районе Алтайского края, где столкнулись два легковых автомобиля, по предварительным данным, погибли пять человек, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе регионального главка МВД России.

ДТП произошло с двумя легковыми автомобилями в Алейском районе. Предварительные данные: погибли пять человек. Пресс-служба регионального главка МВД России

По уточненным данным краевого главка МЧС России, авария произошла на 140-м километре автотрассы А-322. По данным ГУ МЧС, два человека пострадали в происшествии, они направлены в алейскую районную больницу.

О причинах происшествия не сообщается.