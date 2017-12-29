Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Пленных не брать»: Запад ответил на слова Путина о террористах
Обратившейся к президенту РФ Дарье Стариковой полностью удалили опухоль
Условие, при котором СССР предлагали списать внешний долг в 90-х
В Израиле построили самую высокую башню из Lego (видео)
Меркель и Макрон обратились к России с призывом
Латышский след Неизвестные подробности расследования убийства царской семьи
Итоги-2017: США оставили Россию в дураках - эксперт
Ребенок удивил Путина репликой на елке у Кремля
Россияне придумали, как сэкономить на покупке авто в кредит
Лучшие концепты 2017: 5 самых интересных авто
СМИ: 51-летняя Штурм без одежды обещает Сети «радость»
Генштаб РФ: База США заблокирована военными Сирии
Собчак примерила брюки от Канье Уэста и кроссовки за 53 тысячи
Саша Стриженова отметила 17-летие с бойфрендом
Очевидец взрыва под Екатеринбургом: люди кричат, из окон дым
Вернувшийся из плена боец ДНР поведал о заключении
Провокационный певец оказался сыном зажиточной семьи из Москвы
Тетя модели из РФ стала вождем в Африке
Фоторепортажи
8Москва преобразилась к празднику
12В здании московской фабрики «Меньшевик» произошла стрельба
19:28 (мск), источник: ТАСС

В МВД сообщили о пяти погибших в ДТП на Алтае

По данным МЧС, пострадали два человека.

БАРНАУЛ, 29 декабря. /ТАСС/. ДТП произошло в Алейском районе Алтайского края, где столкнулись два легковых автомобиля, по предварительным данным, погибли пять человек, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе регионального главка МВД России.

ДТП произошло с двумя легковыми автомобилями в Алейском районе. Предварительные данные: погибли пять человек.
Пресс-служба регионального главка МВД России

По уточненным данным краевого главка МЧС России, авария произошла на 140-м километре автотрассы А-322. По данным ГУ МЧС, два человека пострадали в происшествии, они направлены в алейскую районную больницу.

О причинах происшествия не сообщается.

Ранее ГУ МЧС по региону продлило штормовое предупреждение: в Алтайском крае ожидается метель с порывами ветра до 27 метров в секунду, на дорогах возможны заносы, плохая видимость и гололед.

1 комментарийк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Командующий морпехами США проговорился о надвигающейся войне
Что известно про взрыв в Петербурге
Путин подписал закон о «налоговой амнистии» для граждан и ИП
В Минкомсвязи объяснили, почему биткоин нельзя считать валютой
Инфляция за 2017 год достигла минимума за всю историю России
Экс-главу Росграницы приговорили к девяти годам колонии
Суд отправил 96-летнего бухгалтера Аушвица в тюрьму
NASA показало фотографии заснеженного Марса
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Российский футбол: все, что нужно для счастья Пять событий и явлений в нашем футболе, которые могут сделать нас счастливыми в 2018 году
Авто
Большой японский кроссовер: скоро и российской сборки В базе Росстандарта появился обновленный сертификационный документ на кроссовер Mazda CX-9
Hi-Tech
15 опций WhatsApp, о которых вы могли не знать Мессенджеры окончательно вытеснили смс из нашей жизни. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых, полезных и интересных опций популярного мессенджера, о которых вы могли не знать
Кино
Зрители требуют закрыть шоу «Давай поженимся!» из-за скандала 12-летняя школьница раскритиковала ведущих программы
Недвижимость
В Израиле построили башню из Lego рекордной высоты
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Итоги 2017: Самые любопытные сделки на рынке недвижимости
Названы 15 крупнейших ипотечных кредиторов России
Леди
Аксессуары, с которыми любое платье станет королевским (фото) Если выбранный наряд не сверкает, как елочная гирлянда, то стоит добавить к нему хотя бы один заметный аксессуар. Ведь когда еще сиять, как не в новогоднюю ночь?
Дети
Успеть до полуночи: новогоднее меню для занятых мам Даже если 31 декабря вы работаете допоздна, наш подбробный план действий поможет вам встретить Новый год во всеоружии
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь