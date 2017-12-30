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00:45 (мск), источник: Sputnik.by

Полка со спиртным обрушилась в одном из столичных гипермаркетов

По словам очевидцев, стеллаж мог не выдержать веса расположенного на нем алкоголя.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 29 дек — Sputnik. Полка, заполненная алкогольной продукцией, обрушилась в одном из гипермаркетов в Минске, иллюстрацию разместил в аккаунте в Instagram один из очевидцев происшествия.

Инцидент произошел четыре дня назад в торговом центре в микрорайоне Зеленый Луг. На полке, которая упала, стояло в основном шампанское и вина.

«Возле нее была только женщина с ребенком, но они просто мимо шли», — написал в подписи под иллюстрацией очевидец.

Во время загрузки произошла ошибка.

Он также отметил, что, скорее всего, стеллаж с алкоголем не выдержал большой нагрузки. Он рассказал, что претензий администрация магазина никому не предъявляла.

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