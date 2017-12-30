Полка со спиртным обрушилась в одном из столичных гипермаркетов
По словам очевидцев, стеллаж мог не выдержать веса расположенного на нем алкоголя.
По словам очевидцев, стеллаж мог не выдержать веса расположенного на нем алкоголя.
МИНСК, 29 дек — Sputnik. Полка, заполненная алкогольной продукцией, обрушилась в одном из гипермаркетов в Минске, иллюстрацию разместил в аккаунте в Instagram один из очевидцев происшествия.
Инцидент произошел четыре дня назад в торговом центре в микрорайоне Зеленый Луг. На полке, которая упала, стояло в основном шампанское и вина.
«Возле нее была только женщина с ребенком, но они просто мимо шли», — написал в подписи под иллюстрацией очевидец.
Он также отметил, что, скорее всего, стеллаж с алкоголем не выдержал большой нагрузки. Он рассказал, что претензий администрация магазина никому не предъявляла.