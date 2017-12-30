На севере Москвы автобус съехал с маршрута и врезался в машину

Автобус № 173 от метро «Речной вокзал» около 23 часов вечера в пятницу съехал с маршрута: водитель свернул не в ту сторону и поехал в область по Ленинградскому шоссе.

В какой-то момент пассажиры обратили на это внимание. Один из них подсказал водителю, где именно будет возможность совершить разворот, и автобус, двигавшийся в крайнем правом ряду с наименьшей скоростью, немного прибавил. Через несколько километров водитель развернулся и какое-то время двигался по дублеру. Когда транспортное средство вернулось на Ленинградское шоссе, пассажиры с задней площадки указали на необходимость сообщить водителю, когда пора совершать очередной маневр, чтобы вернуться на маршрут.

При попытке свернуть на МКАД автобус столкнулся с двигавшейся впереди легковой машиной. Скорость транспортных средств была небольшой, в результате происшествия никто не пострадал.

Пассажиры посереди дороги вышли из автобуса, участники ДТП остались ждать приезда полиции.

Задняя часть легкового автомобиля получила заметные повреждения, автобус был поврежден менее значительно.