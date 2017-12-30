В Киеве за биткоины освободили российского специалиста по криптовалюте

По его словам, похитители отпустили сотрудника компании EXMO Finance после того, как получили выкуп в один миллион долларов в биткоинах. Заложник в безопасности, ему не причинили физического вреда. В настоящий момент он испытывает последствия сильного стресса, и не способен давать комментарии.

Остается неизвестным, кто заплатил выкуп. EXMO Finance утверждает, что работа Лернера в компании не предусматривает доступ к финансовым активам.