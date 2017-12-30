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03:04 (мск), источник: Lenta.Ru

В Киеве за биткоины освободили российского специалиста по криптовалюте

Российский специалист в сфере IT и блокчейн-технологий Павел Лернер освобожден в Киеве. Об этом агентству Reuters рассказал депутат Верховной Рады Украины Антон Геращенко.

По его словам, похитители отпустили сотрудника компании EXMO Finance после того, как получили выкуп в один миллион долларов в биткоинах. Заложник в безопасности, ему не причинили физического вреда. В настоящий момент он испытывает последствия сильного стресса, и не способен давать комментарии.

Остается неизвестным, кто заплатил выкуп. EXMO Finance утверждает, что работа Лернера в компании не предусматривает доступ к финансовым активам.

О похищении Лернера стало известно 27 декабря. Программиста похитили неподалеку от его места работы — офисного центра на улице Степана Бандеры (бывший Московский проспект). Неизвестные в балаклавах силой затащили его в микроавтобус и скрылись. На Украине 40-летний Лернер вел ряд стартапов, связанных с технологиями майнинга криптовалют и блокчейна.

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