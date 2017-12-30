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08:06 (мск), источник: РИА Новости

В пригороде Энгельса сбежавший заключенный убил многодетную мать

САРАТОВ, 30 дек — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Жительница Саратовской области вечером в пятницу обнаружена, предположительно, убитой в селе Квасниковка, входящем в состав города Энгельса, сообщила РИА Новости в субботу старший помощник руководителя регионального СУСК Екатерина Котлова.

«Вчера, действительно, поступило сообщение, что обнаружено тело женщины 1979 года рождения с колото-резаными ранениями по месту проживания в селе Квасниковка. В настоящее время нами проведен осмотр места происшествия, направлено тело на судебно-медицинское исследование для установления точной причины смерти», — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что по данному факту проводится проверка, следователи устанавливают обстоятельства получения женщиной телесных повреждений. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавила Котлова.

Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что убитая женщина — мать шестерых детей.

Ряд СМИ в ночь на субботу сообщили, что заключенный, сбежавший из колонии-поселения, вечером в пятницу якобы убил свою бывшую подругу в Энгельсском районе Саратовской области, которая является матерью восьмерых детей, на глазах одного из них. Отмечается, что в регионе введен план «Перехват».

В региональных управлениях МВД, Росгвардии и ФСИН информацию пока не комментируют.

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