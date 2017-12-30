В Самаре трамвай сбил 15-летнего школьника

Произошло это в 19:15 в пятницу, 29 декабря в Кировском районе Самары. 15-летний подросток переходил трамвайные пути в районе дома № 76 по улице Советской. В ГУ МВД России по региону отмечают, что недалеко от места аварии был пешеходный переход.