В Самаре трамвай сбил 15-летнего школьника
Подросток переходил трамвайные пути в неустановленном месте.
Подросток переходил трамвайные пути в неустановленном месте.
Произошло это в 19:15 в пятницу, 29 декабря в Кировском районе Самары. 15-летний подросток переходил трамвайные пути в районе дома № 76 по улице Советской. В ГУ МВД России по региону отмечают, что недалеко от места аварии был пешеходный переход.
После ДТП подросток обратился в медицинское учреждение.
Сейчас по факту аварии правоохранители проводят проверку: выясняют все подробности произошедшего.