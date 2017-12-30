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18:12 (мск), источник: Комсомольская правда

В Самаре трамвай сбил 15-летнего школьника

Подросток переходил трамвайные пути в неустановленном месте.

Произошло это в 19:15 в пятницу, 29 декабря в Кировском районе Самары. 15-летний подросток переходил трамвайные пути в районе дома № 76 по улице Советской. В ГУ МВД России по региону отмечают, что недалеко от места аварии был пешеходный переход.

После ДТП подросток обратился в медицинское учреждение.

Сейчас по факту аварии правоохранители проводят проверку: выясняют все подробности произошедшего.

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