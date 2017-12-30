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18:19 (мск), источник: Volga News

В центре Самары на ул. Ульяновская горел автомобиль

В субботу, 30 декабря, в 03:26 в Центр управления в кризисных ситуация поступила информация о пожаре на ул. Ульяновская в Ленинском районе областного центра.

На месте происшествия горел автомобиль. 10 пожарных, используя две спецмашины полностью ликвидировали пожар в 03:36. Данных о пострадавших нет. Причины пожара и ущерб устанавливаются, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

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