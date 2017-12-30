В центре Самары на ул. Ульяновская горел автомобиль

На месте происшествия горел автомобиль. 10 пожарных, используя две спецмашины полностью ликвидировали пожар в 03:36. Данных о пострадавших нет. Причины пожара и ущерб устанавливаются, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.