В центре Самары на ул. Ульяновская горел автомобиль
В субботу, 30 декабря, в 03:26 в Центр управления в кризисных ситуация поступила информация о пожаре на ул. Ульяновская в Ленинском районе областного центра.
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В субботу, 30 декабря, в 03:26 в Центр управления в кризисных ситуация поступила информация о пожаре на ул. Ульяновская в Ленинском районе областного центра.
На месте происшествия горел автомобиль. 10 пожарных, используя две спецмашины полностью ликвидировали пожар в 03:36. Данных о пострадавших нет. Причины пожара и ущерб устанавливаются, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.