В страшном пожаре в Прикамье погибла семейная пара

Страшный пожар случился в пятницу, 29 декабря, в деревне Харино (это Юсьвенский район). О возгорании сообщили местные жители. Когда на вызов приехали пожарные, одноэтажный деревянный дом был объят огнем: пламя бушевало внутри дома и вырывалось на крышу.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю, во время тушения под завалами были найдены тела 47-летнего мужчины и 43-летней женщины.

Через полчаса пожар ликвидировали, предварительная причина трагедии — неосторожность при курении погибших.

Еще один пожар случился в пятиэтажке в Кировском районе Перми. 39-летний хозяин квартиры оставил на балконе непотушенную сигарету, начался пожар. Мужчину и его 18-летнего сына эвакуировали, они не пострадали.