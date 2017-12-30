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17:52 (мск), источник: Комсомольская правда

В страшном пожаре в Прикамье погибла семейная пара

Когда приехали пожарные, их дом уже был объят огнем.

Страшный пожар случился в пятницу, 29 декабря, в деревне Харино (это Юсьвенский район). О возгорании сообщили местные жители. Когда на вызов приехали пожарные, одноэтажный деревянный дом был объят огнем: пламя бушевало внутри дома и вырывалось на крышу.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю, во время тушения под завалами были найдены тела 47-летнего мужчины и 43-летней женщины.

Через полчаса пожар ликвидировали, предварительная причина трагедии — неосторожность при курении погибших.

Еще один пожар случился в пятиэтажке в Кировском районе Перми. 39-летний хозяин квартиры оставил на балконе непотушенную сигарету, начался пожар. Мужчину и его 18-летнего сына эвакуировали, они не пострадали.

В результате пожара сгорели домашние вещи, отделка балкона, закоптились стены и потолок, поврежден оконный блок.

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