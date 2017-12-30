В Светлогорске неизвестные на экскаваторе попытались разрушить историческую виллу

— На территории виллы группа рабочих начала орудовать экскаватором, расчищая территорию для дальнейших действии, — рассказал Ли. — Рядом со зданием я обнаружил вырванные доски. Увидев, что я вызываю полицию, рабочие погрузили технику на манипулятор, а прораб закрыл ворота изнутри и ретировался.