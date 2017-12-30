В Светлогорске неизвестные на экскаваторе попытались разрушить историческую виллу
О ночном инциденте сообщил на своей странице Олег Ли.
О ночном инциденте сообщил на своей странице Олег Ли.
— На территории виллы группа рабочих начала орудовать экскаватором, расчищая территорию для дальнейших действии, — рассказал Ли. — Рядом со зданием я обнаружил вырванные доски. Увидев, что я вызываю полицию, рабочие погрузили технику на манипулятор, а прораб закрыл ворота изнутри и ретировался.
Напомним, всего неделю назад историческая вилла Поссекель в Светлогорске неожиданно загорелась, но пожар тогда удалось потушить. После этого региональные власти решили включить здание в список объектов культурного наследия и взять под охрану.