В прикамской колонии перехватили квадрокоптер с грузом для заключённых
Преступники хотели организовать канал доставки запрещённых предметов по воздуху.
Преступники хотели организовать канал доставки запрещённых предметов по воздуху.
Сотрудники ИК-37 в посёлке Половинка Чусовского района перехватили квадрокоптер с запрещёнными предметами для заключённых.
Как сообщается в
Сотрудниками полиции проводится проверка, а личности, участвующие в организации канала доставки запрещённых предметов по воздуху устанавливаются.