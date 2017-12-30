В прикамской колонии перехватили квадрокоптер с грузом для заключённых

Сотрудники ИК-37 в посёлке Половинка Чусовского района перехватили квадрокоптер с запрещёнными предметами для заключённых.

Как сообщается в пресс-службе ГУФСИН России по Пермскому краю, на соседней к исправительной колонии территории сотрудники обнаружили радиоуправляемый летательный аппарат. С помощью дистанционного управления злоумышленники хотели направить квадрокоптер с запрещёнными предметами заключённым исправительной колонии строгого режима.