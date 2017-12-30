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17:57 (мск), источник: АиФ Прикамье

В прикамской колонии перехватили квадрокоптер с грузом для заключённых

Преступники хотели организовать канал доставки запрещённых предметов по воздуху.

Сотрудники ИК-37 в посёлке Половинка Чусовского района перехватили квадрокоптер с запрещёнными предметами для заключённых.

Как сообщается в пресс-службе ГУФСИН России по Пермскому краю, на соседней к исправительной колонии территории сотрудники обнаружили радиоуправляемый летательный аппарат. С помощью дистанционного управления злоумышленники хотели направить квадрокоптер с запрещёнными предметами заключённым исправительной колонии строгого режима.

Сотрудниками полиции проводится проверка, а личности, участвующие в организации канала доставки запрещённых предметов по воздуху устанавливаются.

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