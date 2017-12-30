Вооруженный мужчина захватил отделение почты в Харькове

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Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU — Вооруженный мужчина в маске захватил отделение «Укрпочты» возле станции метро «Киевская» в Харькове, взял в заложники девять взрослых и двух детей. Об этом сообщил агентству «Интерфакс-Украина» начальник областной национальной полиции Олег Бех.

«Там девять взрослых и двое детей. Требований мы пока не понимаем. Он ничего не выдвигал. Пока пытаемся выйти с ним на контакт», — добавил Бех.

Он также рассказал, что сейчас дорожное движение вблизи места происшествия перекрыто.