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17:49 (мск), источник: Интерфакс

Вооруженный мужчина захватил отделение почты в Харькове

В помещении с ним находятся 11 человек.

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Полиция назвала причину захвата заложников в Харькове

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU — Вооруженный мужчина в маске захватил отделение «Укрпочты» возле станции метро «Киевская» в Харькове, взял в заложники девять взрослых и двух детей. Об этом сообщил агентству «Интерфакс-Украина» начальник областной национальной полиции Олег Бех.

«Там девять взрослых и двое детей. Требований мы пока не понимаем. Он ничего не выдвигал. Пока пытаемся выйти с ним на контакт», — добавил Бех.

Он также рассказал, что сейчас дорожное движение вблизи места происшествия перекрыто.

В Харькове в отделение почты неподалеку от станции метро «Киевская» в субботу днем вошел вооруженный человек в маске и забаррикадировался там. На место происшествия выехала полиция.

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