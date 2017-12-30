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18:34 (мск), источник: KaliningradToday

Полицейские устроили новогодний рейд по рынку Калининграда

В Калининграде полицейские устроили рейд на Центральном продовольственном рынке — искали нелегальных торговцев елками.

Выявлено 18 фактов незаконной торговли пиротехников и хвойными деревьями. «Изъята 21 единица пиротехнической продукции. Полицейские ППС выявили и пресекли нарушения общественного порядка. Составлены административные протоколы», — сообщили KaliningradToday в УМВД по Калининградской области.

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