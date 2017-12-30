Полиция назвала причину захвата заложников в Харькове
КИЕВ, 30 дек — РИА Новости. Захвативший отделение почты в Харькове преследовал цель ограбления, сообщил в субботу сайт города со ссылкой на данные полиции Харьковской области.
КИЕВ, 30 дек — РИА Новости. Захвативший отделение почты в Харькове преследовал цель ограбления, сообщил в субботу сайт города со ссылкой на данные полиции Харьковской области.
Ранее издание «Украинская правда» со ссылкой на данные полиции Украины сообщил, что неизвестный мужчина взял людей в заложники в отделении «Укрпочты» в Харькове. По предварительной информации полиции, мужчина сообщил, что на нем прицеплена взрывчатка, которую он готов применить. По информации СМИ, в помещении находятся люди. Требования захватчика пока неизвестны. На месте работает правоохранительные органы, медики и спасатели.
«О событии оператору “102” сообщил муж, жена которого работает в этом отделении. Мужчина зашел в здание в маске с целью ограбления», — говорится в сообщении на сайте Харькова.
Добавляется, что сообщение о происшествии поступило в полицию в 14.40 (15.40 мск).