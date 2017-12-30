Полиция назвала причину захвата заложников в Харькове

Ранее издание «Украинская правда» со ссылкой на данные полиции Украины сообщил, что неизвестный мужчина взял людей в заложники в отделении «Укрпочты» в Харькове. По предварительной информации полиции, мужчина сообщил, что на нем прицеплена взрывчатка, которую он готов применить. По информации СМИ, в помещении находятся люди. Требования захватчика пока неизвестны. На месте работает правоохранительные органы, медики и спасатели.