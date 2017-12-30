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19:35 (мск), источник: "Российская газета"

В Челябинске «заминировали» несколько крупных торговых центров

Силовые структуры Челябинска проводят проверку по фактам сообщений о минировании нескольких крупных торгово-развлекательных комплексов города.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили корреспонденту «РГ» в отделе информации и общественных связей ГУ МВД России по Челябинской области, ведомство проверяет сообщения о подозрительных предметах, обнаруженных в ТРК. Результаты проверок силовики пока не обнародуют.

Очевидцы сообщили на своих страницах в соцсетях, что сначала объявили эвакуацию посетителей торгового центра «Алмаз»: примерно в 16:30 в здании сработали датчики пожарной сигнализации. Через некоторое время в фокусе внимания оказались ТРК «Фиеста», «Куба» и «Фокус».

Заметим, аналогичные ситуации сегодня были спровоцированы неизвестными в ряде крупных городов, в том числе Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске. В сибирских городах проверки уже завершились: как сообщает ТАСС, сообщения о минировании не подтвердились.

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