В Челябинске «заминировали» несколько крупных торговых центров

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили корреспонденту «РГ» в отделе информации и общественных связей ГУ МВД России по Челябинской области, ведомство проверяет сообщения о подозрительных предметах, обнаруженных в ТРК. Результаты проверок силовики пока не обнародуют.

Очевидцы сообщили на своих страницах в соцсетях, что сначала объявили эвакуацию посетителей торгового центра «Алмаз»: примерно в 16:30 в здании сработали датчики пожарной сигнализации. Через некоторое время в фокусе внимания оказались ТРК «Фиеста», «Куба» и «Фокус».