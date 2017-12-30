Задержан организатор взрыва в магазине «Перекресток» в Санкт-Петербурге

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МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. ФСБ России задержала исполнителя и организатора взрыва в магазине «Перекресток» на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

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«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в ходе оперативно-разыскных мероприятий 30 декабря 2017 года установлен и задержан организатор и непосредственный исполнитель подрыва самодельного взрывного устройства, совершенного 27 декабря в торговом зале магазина “Перекресток” в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении ФСБ, поступившем в ТАСС.

Подозреваемый передан в Следственный комитет России (СКР).

«Следствие намерено ходатайствовать перед судом о его аресте», — сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Она уточнила, что с подозреваемым начали работать следователи, ведется его допрос.

27 декабря на первом этаже развлекательного центра «Гигант холл» на Кондратьевском проспекте возле камер хранения сработало взрывное устройство с поражающими элементами. Его мощность составила 200 г в тротиловом эквиваленте. По уточненным данным, пострадали 18 человек. СКР возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом».