Задержан организатор взрыва в магазине «Перекресток» в Санкт-Петербурге
Подозреваемый передан в СКР для проведения следственных действий.
Подозреваемый передан в СКР для проведения следственных действий.
МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. ФСБ России задержала исполнителя и организатора взрыва в магазине «Перекресток» на Кондратьевском проспекте в
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в ходе
Подозреваемый передан в Следственный комитет России (СКР).
«Следствие намерено ходатайствовать перед судом о его аресте», — сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Она уточнила, что с подозреваемым начали работать следователи, ведется его допрос.
27 декабря на первом этаже развлекательного центра «Гигант холл» на Кондратьевском проспекте возле камер хранения сработало взрывное устройство с поражающими элементами. Его мощность составила 200 г в тротиловом эквиваленте. По уточненным данным, пострадали 18 человек. СКР возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом».
Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.