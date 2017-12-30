Сотрудники минского ОМОНа спасли мужчину, пытавшегося спрыгнуть с осветительной мачты

На главном железнодорожном вокзале Минска на осветительной вышке правоохранители заметили мужчину. По тому, как он двигался, стало понятно — он намерен спрыгнуть, что привело бы к неминуемой гибели. Были вызваны дополнительные силы, к месту происшествия прибыли также сотрудники МЧС и скорой помощи.

Увидев их, мужчина занервничал и несколько раз перешагивал ограждение с намерением спрыгнуть. В переговоры он не вступал, на вопросы не отвечал, пояснил лишь, что оказался здесь из-за конфликта с девушкой, с которой прибыл утром из Светлогорска. Общаться с кем-либо он отказывался, лишь требовал, чтобы его оставили в покое. Положение осложнялось тем, что под вышкой проложены рельсы, а вокруг — высоковольтные провода. Опасность представляли также и поезда, регулярно проезжавшие под вышкой.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/7iaFexxlPvc?wmode=opaque" frameborder="0" gesture="media" allow="encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В этой ситуации инициативу взял на себя заместитель командира ОМОНа ГУВД подполковник милиции Алексей Тарасов. Будучи в гражданской одежде, он под видом работника железной дороги смог приблизиться к вышке. Вступив в контакт с мужчиной, он профессионально выстроил диалог.