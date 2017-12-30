Сотрудники минского ОМОНа спасли мужчину, пытавшегося спрыгнуть с осветительной мачты
30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники минского ОМОНа спасли сегодня мужчину, пытавшегося спрыгнуть с осветительной мачты, сообщили корреспонденту БЕЛТА в
30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники минского ОМОНа спасли сегодня мужчину, пытавшегося спрыгнуть с осветительной мачты, сообщили корреспонденту БЕЛТА в
На главном железнодорожном вокзале Минска на осветительной вышке правоохранители заметили мужчину. По тому, как он двигался, стало понятно — он намерен спрыгнуть, что привело бы к неминуемой гибели. Были вызваны дополнительные силы, к месту происшествия прибыли также сотрудники МЧС и скорой помощи.
Увидев их, мужчина занервничал и несколько раз перешагивал ограждение с намерением спрыгнуть. В переговоры он не вступал, на вопросы не отвечал, пояснил лишь, что оказался здесь
В этой ситуации инициативу взял на себя заместитель командира ОМОНа ГУВД подполковник милиции Алексей Тарасов. Будучи в гражданской одежде, он под видом работника железной дороги смог приблизиться к вышке. Вступив в контакт с мужчиной, он профессионально выстроил диалог.
Потенциальный самоубийца сначала позволил подполковнику приблизиться к вышке, а затем и подняться на нее. Поднявшись, правоохранитель предположил, что мужчина находится под действием наркотиков, а также убедился в серьезности его намерений. Однако благодаря действиям милиционера мужчина отказался от своих намерений. В настоящее время он доставлен в дежурную часть УВД на железнодорожном транспорте. Проводится проверка.