Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зрители требуют закрыть шоу «Давай поженимся!» из-за скандала
Раковые клетки уморили голодом
Кончаловский, Бондарчук, Михалков подписали обращение к Медведеву
«Может, возьмешь наш газ?»: Порошенко об условиях покупки газа РФ
Альбина Джанабаева вышла в свет в полупрозрачном наряде
Против Трампа: ФБР обвинили в игре на стороне демократов При расследовании так называемого российского вмешательства ФБР могло работать против президента США
Архив: как Россия предъявила Румынии ультиматум
СМИ: Какие страны голосовали против России в ООН
Большой японский кроссовер: скоро и российской сборки
Самые важные автомобили 2018 года
Китай объявил о грядущей изоляции США — СМИ
Прибалтика сменила позицию по газовому проекту РФ
Пелагея сменила два ярких образа за один вечер
Образ дня: Кристина Орбакайте в элегантном комбинезоне
Какова вероятность, что вы станете алкоголиком: тест
Как выжить за новогодним столом: инструкция
Кончаловский, Бондарчук, Михалков подписали обращение к Медведеву
Популярнейшим новогодним блюдом РФ стало не оливье
Фоторепортажи
10Крушение скоростного поезда в штате Вашингтон
8Москва преобразилась к празднику
20:23 (мск), источник: БЕЛТА

Сотрудники минского ОМОНа спасли мужчину, пытавшегося спрыгнуть с осветительной мачты

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники минского ОМОНа спасли сегодня мужчину, пытавшегося спрыгнуть с осветительной мачты, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

На главном железнодорожном вокзале Минска на осветительной вышке правоохранители заметили мужчину. По тому, как он двигался, стало понятно — он намерен спрыгнуть, что привело бы к неминуемой гибели. Были вызваны дополнительные силы, к месту происшествия прибыли также сотрудники МЧС и скорой помощи.

Увидев их, мужчина занервничал и несколько раз перешагивал ограждение с намерением спрыгнуть. В переговоры он не вступал, на вопросы не отвечал, пояснил лишь, что оказался здесь из-за конфликта с девушкой, с которой прибыл утром из Светлогорска. Общаться с кем-либо он отказывался, лишь требовал, чтобы его оставили в покое. Положение осложнялось тем, что под вышкой проложены рельсы, а вокруг — высоковольтные провода. Опасность представляли также и поезда, регулярно проезжавшие под вышкой.

Во время загрузки произошла ошибка.

В этой ситуации инициативу взял на себя заместитель командира ОМОНа ГУВД подполковник милиции Алексей Тарасов. Будучи в гражданской одежде, он под видом работника железной дороги смог приблизиться к вышке. Вступив в контакт с мужчиной, он профессионально выстроил диалог.

Потенциальный самоубийца сначала позволил подполковнику приблизиться к вышке, а затем и подняться на нее. Поднявшись, правоохранитель предположил, что мужчина находится под действием наркотиков, а также убедился в серьезности его намерений. Однако благодаря действиям милиционера мужчина отказался от своих намерений. В настоящее время он доставлен в дежурную часть УВД на железнодорожном транспорте. Проводится проверка.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Гороскоп на 2018 год для всех знаков зодиака
Принц Гарри и Меган Маркл планируют пригласить на свадьбу Барака Обаму
Эрдоган обвинил США в визовом кризисе между странами
Все заложники в Харькове освобождены
СМИ назвали имя подозреваемого во взрыве в «Перекрестке»
Лавров рассказал, чему он научился у Путина
ЦИК обнародовал первые данные о тратах кандидатов в президенты
В РПЦ сравнили доллар с криптовалютами
Полиция задержала заключенного, сбежавшего под Саратовом
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Новая серия допинг-скандала: под ударом игроки футбольного ЦСКА Похоже, что новогоднего затишья в скандальном допинг-сериале не ожидается
Авто
Новинки-2018: чем нас удивит отечественный автопром? Рестайлинговая Lada Granta, модернизированный УАЗ «Патриот», а также большая и умная «Газель-Next»: «Авто Mail.Ru» составил список премьер, которые готовят наши автозаводы
Hi-Tech
15 опций WhatsApp, о которых вы могли не знать Мессенджеры окончательно вытеснили смс из нашей жизни. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых, полезных и интересных опций популярного мессенджера, о которых вы могли не знать
Кино
Зрители требуют закрыть шоу «Давай поженимся!» из-за скандала 12-летняя школьница раскритиковала ведущих программы
Недвижимость
Из программы реновации вышли еще четыре дома
В Израиле построили башню из Lego рекордной высоты
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Комплекс «Федерация» в «Москва-Сити» введен в эксплуатацию
Леди
Погуляли с размахом: самые дорогие свадьбы 2017 года Вспоминаем, как на звездных свадьбах тратили деньги и каким длинным вышел итоговый счет.
Дети
Поклонников восхитило сходство Пугачевой и ее дочери Лизы Пользователи Сети уверены, что девочка растет точной копией мамы.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь