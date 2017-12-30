Самолет, на борту которого находился сбежавший из клетки львенок, вылетел из Петербурга

Ранее в этот же день, когда самолет прибыл из Грозного в Санкт-Петербург, львенка обнаружили блуждавшим по его багажному отделению. О случившемся ТАСС сообщил источник в аэропорту, в пресс-службе «Воздушные ворота Северной столицы» информацию подтвердили. Львенок сломал пластиковую клетку, в которой его перевозили, и ходил по отсеку. При инциденте никто не пострадал, молодой хищник находится под контролем ветеринарных служб, кому он принадлежит не уточняется.