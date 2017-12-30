Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Актрисы, в зрелом возрасте ставшие успешнее, чем в молодости
Как выжить за новогодним столом: инструкция
Невымышленная история тети модели из РФ, ставшей вождем в Африке
«Может, возьмешь наш газ?»: Порошенко об условиях покупки газа РФ
Меркель и Макрон обратились к России с призывом
Против Трампа: ФБР обвинили в игре на стороне демократов При расследовании так называемого российского вмешательства ФБР могло работать против президента США
Архив: как Россия предъявила Румынии ультиматум
СМИ: Какие страны голосовали против России в ООН
Россияне придумали, как сэкономить на покупке авто в кредит
Лучшие концепты 2017: 5 самых интересных авто
СМИ: Новый поворот в деле Саакашвили — агент СБУ сбежал в Москву
Семенович позирует на диване в прозрачном боди
Пелагея сменила два ярких образа за один вечер
Образ дня: Кристина Орбакайте в элегантном комбинезоне
Какова вероятность, что вы станете алкоголиком: тест
Как выжить за новогодним столом: инструкция
Кончаловский, Бондарчук, Михалков подписали обращение к Медведеву
Популярнейшим новогодним блюдом РФ стало не оливье
Фоторепортажи
8Москва преобразилась к празднику
16Рождество по григорианскому календарю
19:28 (мск), источник: ТАСС

Самолет, на борту которого находился сбежавший из клетки львенок, вылетел из Петербурга

Рейс задержали на 6 часов.

Источник: Reuters

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 декабря. /ТАСС/. Самолет авиакомпании «Ютэйр», на борту которого находился выбравшийся из клетки львенок, вылетел в субботу из Санкт- Петербурга обратным рейсом в Грозный.

По данным табло аэропорта Пулково, борт покинул Северную столицу в 16:45 мск, хотя по расписанию должен был отбыть в 10:20 мск.

Ранее в этот же день, когда самолет прибыл из Грозного в Санкт-Петербург, львенка обнаружили блуждавшим по его багажному отделению. О случившемся ТАСС сообщил источник в аэропорту, в пресс-службе «Воздушные ворота Северной столицы» информацию подтвердили. Львенок сломал пластиковую клетку, в которой его перевозили, и ходил по отсеку. При инциденте никто не пострадал, молодой хищник находится под контролем ветеринарных служб, кому он принадлежит не уточняется.

ТАСС на момент публикации не обладает комментарием авиакомпании.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Командующий морпехами США проговорился о надвигающейся войне
Что известно про взрыв в Петербурге
Эрдоган обвинил США в визовом кризисе между странами
Все заложники в Харькове освобождены
СМИ назвали имя подозреваемого во взрыве в «Перекрестке»
Лавров рассказал, чему он научился у Путина
ЦИК обнародовал первые данные о тратах кандидатов в президенты
В РПЦ сравнили доллар с криптовалютами
Полиция задержала заключенного, сбежавшего под Саратовом
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Новая серия допинг-скандала: под ударом игроки футбольного ЦСКА Похоже, что новогоднего затишья в скандальном допинг-сериале не ожидается
Авто
Новинки-2018: чем нас удивит отечественный автопром? Рестайлинговая Lada Granta, модернизированный УАЗ «Патриот», а также большая и умная «Газель-Next»: «Авто Mail.Ru» составил список премьер, которые готовят наши автозаводы
Hi-Tech
15 опций WhatsApp, о которых вы могли не знать Мессенджеры окончательно вытеснили смс из нашей жизни. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых, полезных и интересных опций популярного мессенджера, о которых вы могли не знать
Кино
Зрители требуют закрыть шоу «Давай поженимся!» из-за скандала 12-летняя школьница раскритиковала ведущих программы
Недвижимость
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Путин выступил против строительства новых городов за Полярным кругом
Фанат «Властелина колец» построил себе дом-нору, как у хоббита Фродо
Итоги 2017: Самые любопытные сделки на рынке недвижимости
Леди
Погуляли с размахом: самые дорогие свадьбы 2017 года Вспоминаем, как на звездных свадьбах тратили деньги и каким длинным вышел итоговый счет.
Дети
Поклонников восхитило сходство Пугачевой и ее дочери Лизы Пользователи Сети уверены, что девочка растет точной копией мамы.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь