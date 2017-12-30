В МВД Украины назвали мотивы захватчика заложников в Харькове

«Сегодня в Харькове в одно из отделений Укрпочты с целью вооруженного ограбления зашел мужчина с предметом, похожим на пистолет», — написал он. По его словам, в это время в здании были девять человек, а именно: сотрудники почты и посетители, среди которых двое детей. Один из находившихся в здании вызвал полицию. «Грабитель понял, что он не может теперь спокойно покинуть место преступления с награбленным», и сказал, что всех взял в заложники, отметил Геращенко.