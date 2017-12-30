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19:09 (мск), источник: РБК

В МВД Украины назвали мотивы захватчика заложников в Харькове

Захвативший заложников в Харькове мужчина хотел ограбить отделение почты. Об этом написал на своей странице в Facebook советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

«Сегодня в Харькове в одно из отделений Укрпочты с целью вооруженного ограбления зашел мужчина с предметом, похожим на пистолет», — написал он. По его словам, в это время в здании были девять человек, а именно: сотрудники почты и посетители, среди которых двое детей. Один из находившихся в здании вызвал полицию. «Грабитель понял, что он не может теперь спокойно покинуть место преступления с награбленным», и сказал, что всех взял в заложники, отметил Геращенко.

Советник главы МВД рассказал, что на данный момент с захватившим заложников мужчиной, которого он назвал террористом, ведутся переговоры.

Ему предлагается сложить оружие, отпустить людей и сдаться. «Будем надеяться, что у террориста хватит ума сложить оружие и сдаться, вместо того чтоб перед Новым годом получить пулю снайпера в голову», — заметил Геращенко.

Мужчина, захвативший заложников, заявил, что на его теле закреплена взрывчатка, которую он может привести в действие, рассказывал представитель Национальной полиции Ярослав Тракало.

По его словам, пока захватчик не озвучивал своих требований. Начальник управления Национальной полиции в Харьковской области Олег Бех сообщал, что заложниками стали 11 человек, а именно: девять взрослых и двое детей.

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