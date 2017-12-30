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19:41 (мск), источник: Newtimes.kz

Землетрясение произошло в 14 км от Алматы

Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 30 декабря в 21:55 зарегистрировано землетрясение, передает ИА’NewTimes.kz".

Источник: Newtimes.kz

«Эпицентр расположен в 14 км к югу от Алматы, на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 8.1. Магнитуда MPV 4.4. Координаты эпицентра 43.05° с.ш. 76.87° в.д. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): город Алматы — 2 балла», — говорится в оперативном сообщении СОМЭ.

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