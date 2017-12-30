Землетрясение произошло в 14 км от Алматы

«Эпицентр расположен в 14 км к югу от Алматы, на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 8.1. Магнитуда MPV 4.4. Координаты эпицентра 43.05° с.ш. 76.87° в.д. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): город Алматы — 2 балла», — говорится в оперативном сообщении СОМЭ.