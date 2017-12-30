СМИ назвали имя подозреваемого во взрыве в «Перекрестке»

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«Задержанным является житель Санкт-Петербурга 35-летний Дмитрий Лукьяненко. Установлено, что он причисляет себя к националистическому оккультному движению “Нью Эйдж” (New Age) — “Новая эра”, — сказал собеседник агентства. По его словам, Лукьяненко употребляет наркотики», — приводит агентство слова своего собеседника. Других данных о личности задержанного источник «Интерфакса» не привел.

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Петербургское издание «Фонтанка» со ссылкой на свой источник добавляет, что задержанным оказался 35-летний петербуржец Дмитрий — житель Красносельского района, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков. По информации источника издания, он уже дал признательные показания. «Задержан дома в Красном Селе, не отрицает, прежняя судимость — только за оборот наркотиков», — рассказал собеседник «Фонтанки».

Источник ТАСС в правоохранительных органах города также сообщает, что задержанным оказался житель Красносельского района Петербурга. «По предварительным данным, задержанный состоял на учете в психоневрологическом диспансере и вел асоциальный образ жизни», — добавил собеседник.

О задержании предполагаемого организатора и исполнителя взрыва в магазине «Перекресток» в Петербурге, ФСБ сообщила 30 декабря. СКР добавил, что задержанного допрашивают следователи. Официальной информации о личности подозреваемого в организации взрыва пока не поступало.

Взрыв в магазине «Перекресток» на Кондратьевском проспекте в Петербурге произошел вечером 27 декабря, пострадали 18 человек. По версии следствия, сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. Мощность взрывного устройства составила около 200 граммов тротила. Оно было заложено в одну из камер хранения магазина.