Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лазарев и Басков заменят Кудрявцеву в шоу «Секрет на миллион»
Обратившейся к президенту РФ Дарье Стариковой полностью удалили опухоль
Невымышленная история тети модели из РФ, ставшей вождем в Африке
В Израиле построили самую высокую башню из Lego (видео)
Условие, при котором СССР предлагали списать внешний долг в 90-х
Падение «Промсвязьбанка» В чем подозревают руководство финансового учреждения?
Лавров ответил на вопрос о главном «дебиле» мировой политики -СМИ
Итоги-2017: США оставили Россию в дураках -эксперт
Путин объяснил, почему из «Газпрома» увольняются водители
Как «Авто Mail.Ru» летал на автомобиле
СМИ: Новый поворот в деле Саакашвили — агент СБУ сбежал в Москву
Семенович позирует на диване в прозрачном боди
Пелагея сменила два ярких образа за один вечер
Образ дня: Кристина Орбакайте в элегантном комбинезоне
Алкоголь будит в людях худшее
Названы самые необычные секс-травмы
Кончаловский, Бондарчук, Михалков подписали обращение к Медведеву
Популярнейшим новогодним блюдом РФ стало не оливье
Фоторепортажи
8В Мельбурне автомобиль въехал в толпу
14События недели в фотографиях
30 декабря, источник: РИА Новости

Полиция задержала заключенного, сбежавшего под Саратовом

САРАТОВ, 30 дек — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Полицейские задержали в субботу осужденного Сергея Дубовицкого, который сбежал из колонии в Саратовской области и подозревается в убийстве супруги, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы областного главка МВД Дмитрий Рассказов.

«В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления оперативники задержали 43-летнего супруга погибшей. Мужчина скрывался в квартире, расположенной в многоквартирном доме по улице Маршала Василевского в Энгельсе у своих родственников. При задержании он оказал сопротивление», — сказал собеседник агентства.

Ранее в СУСК сообщили, что убийство 38-летней жительницы села Квасниковка, входящего в состав города Энгельса, произошло в пятницу вечером в ее доме. Возбуждено уголовное дело, следователи проверяли причастность к убийству ранее судимого супруга потерпевшей. ФСИН и полиция разыскивали 43-летнего осужденного Сергея Дубовицкого, сбежавшего из колонии-поселения в пятницу. По словам детского омбудсмена в регионе Татьяны Загородней, у убитой осталось восемь детей, шесть из которых являются совместными с Дубовицким.

2 комментарияк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Русские верят в свою армию, а не в спортсменов
Почему Порошенко заговорил о закупках газа в России
Эксперты: Трамп продолжает политику Обамы в отношении России
СМИ назвали четыре варианта начала войны с КНДР
Меркель призвала Европу к сплоченности в 2018 году
СМИ: расследование ФБР по РФ началось из-за пьяного разговора
Протесты в Иране вылились в беспорядки и насилие
В Лондоне ожидают крупнейший гуманитарный кризис в 2018 году
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Новая серия допинг-скандала: под ударом игроки футбольного ЦСКА Похоже, что новогоднего затишья в скандальном допинг-сериале не ожидается
Авто
Новинки-2018: чем нас удивит отечественный автопром? Рестайлинговая Lada Granta, модернизированный УАЗ «Патриот», а также большая и умная «Газель-Next»: «Авто Mail.Ru» составил список премьер, которые готовят наши автозаводы
Hi-Tech
15 опций WhatsApp, о которых вы могли не знать Мессенджеры окончательно вытеснили смс из нашей жизни. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых, полезных и интересных опций популярного мессенджера, о которых вы могли не знать
Кино
Зрители требуют закрыть шоу «Давай поженимся!» из-за скандала 12-летняя школьница раскритиковала ведущих программы
Недвижимость
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Путин выступил против строительства новых городов за Полярным кругом
Треть москвичей передумала брать «дальневосточный гектар»
Итоги 2017: Самые любопытные сделки на рынке недвижимости
Леди
Погуляли с размахом: самые дорогие свадьбы 2017 года Вспоминаем, как на звездных свадьбах тратили деньги и каким длинным вышел итоговый счет.
Дети
Поклонников восхитило сходство Пугачевой и ее дочери Лизы Пользователи Сети уверены, что девочка растет точной копией мамы.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь