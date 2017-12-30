Полиция задержала заключенного, сбежавшего под Саратовом

«В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления оперативники задержали 43-летнего супруга погибшей. Мужчина скрывался в квартире, расположенной в многоквартирном доме по улице Маршала Василевского в Энгельсе у своих родственников. При задержании он оказал сопротивление», — сказал собеседник агентства.

Ранее в СУСК сообщили, что убийство 38-летней жительницы села Квасниковка, входящего в состав города Энгельса, произошло в пятницу вечером в ее доме. Возбуждено уголовное дело, следователи проверяли причастность к убийству ранее судимого супруга потерпевшей. ФСИН и полиция разыскивали 43-летнего осужденного Сергея Дубовицкого, сбежавшего из колонии-поселения в пятницу. По словам детского омбудсмена в регионе Татьяны Загородней, у убитой осталось восемь детей, шесть из которых являются совместными с Дубовицким.