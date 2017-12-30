Все заложники в Харькове освобождены
ТАСС, 30 декабря. Президент Украины Петр Порошенко сообщил об успешном завершении операции по освобождению заложников в отделении почты в Харькове.
ТАСС, 30 декабря. Президент Украины Петр Порошенко сообщил об успешном завершении операции по освобождению заложников в отделении почты в Харькове.
«Всех заложников в Харькове освободили. Нападавший арестован. Поручил местным органам власти оказать пострадавшим всю необходимую помощь», — написал глава государства в Twitter.
Захват заложников в отделении почты в Харькове на улице Шевченко произошел около 14:40 (15:40 мск). По данным полиции, неизвестный мужчина в маске ворвался на почту и попытался ее ограбить, а затем взял в заложники 11 человек, включая двух детей. Спустя несколько часов путем переговоров полиции удалось добиться освобождения трех женщин и двоих детей.
Какие требования выдвигал захватчик не сообщалось, известно, что он угрожал взрывчаткой. В результате инцидента никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело по статье о захвате заложников, злоумышленнику грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.