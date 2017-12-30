Все заложники в Харькове освобождены

Захват заложников в отделении почты в Харькове на улице Шевченко произошел около 14:40 (15:40 мск). По данным полиции, неизвестный мужчина в маске ворвался на почту и попытался ее ограбить, а затем взял в заложники 11 человек, включая двух детей. Спустя несколько часов путем переговоров полиции удалось добиться освобождения трех женщин и двоих детей.