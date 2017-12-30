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30 декабря, источник: РИА Новости

Неизвестный открыл стрельбу недалеко от Красной площади

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Неизвестный открыл стрельбу на Никольской улице в 300 метрах от Красной площади, два человека пострадали, полиция разыскивает злоумышленника, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве.

«Около 22.32 поступило сообщение о конфликте по адресу: Никольская улица, 15, строение 1. По предварительным данным, между гражданами произошёл конфликт, в ходе которого неизвестный предположительно из неустановленного огнестрельного оружия причинил ранения двум гражданам, с места скрылся», — сказал дежурный офицер.

На месте работает следственно-оперативная группа, пострадавшие направлены в больницу.

Подозреваемый в стрельбе разыскивается.

Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что по адресу находится бар. «Не исключено, что конфликт начался под воздействием алкоголя. Эта информация проверяется», — сказал собеседник агентства.

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