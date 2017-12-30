Неизвестный открыл стрельбу недалеко от Красной площади

«Около 22.32 поступило сообщение о конфликте по адресу: Никольская улица, 15, строение 1. По предварительным данным, между гражданами произошёл конфликт, в ходе которого неизвестный предположительно из неустановленного огнестрельного оружия причинил ранения двум гражданам, с места скрылся», — сказал дежурный офицер.