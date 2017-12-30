Неизвестный открыл стрельбу недалеко от Красной площади

«Около 22.32 поступило сообщение о конфликте по адресу: Никольская улица, 15, строение 1. По предварительным данным, между гражданами произошёл конфликт, в ходе которого неизвестный предположительно из неустановленного огнестрельного оружия причинил ранения двум гражданам, с места скрылся», — сказал дежурный офицер.
На месте работает следственно-оперативная группа, пострадавшие направлены в больницу.
Подозреваемый в стрельбе разыскивается.
Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что по адресу находится бар. «Не исключено, что конфликт начался под воздействием алкоголя. Эта информация проверяется», — сказал собеседник агентства.