Сообщения о минировании торгцентров и аэропорта в Нижнем Новгороде не подтвердились

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону 30 декабря 2017 года. По словам собеседника агентства, проверочные мероприятия закончились, никаких опасных объектов не было обнаружено.

Напомним, сообщения о минировании торговых центров города стали поступать вечером 30 декабря. По данным телеграмм-канала «Опер пишет…» были эвакуированы: «Фантастика», «Куб», «Мега», «7 небо», «Ганза» и «Жар-Птица».