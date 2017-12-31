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08:38 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Сообщения о минировании торгцентров и аэропорта в Нижнем Новгороде не подтвердились

Сообщения о минировании торговых центров и аэропорта в Нижнем Новгороде не подтвердились.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону 30 декабря 2017 года. По словам собеседника агентства, проверочные мероприятия закончились, никаких опасных объектов не было обнаружено.

Напомним, сообщения о минировании торговых центров города стали поступать вечером 30 декабря. По данным телеграмм-канала «Опер пишет…» были эвакуированы: «Фантастика», «Куб», «Мега», «7 небо», «Ганза» и «Жар-Птица».

Напомним также, что из-за аналогичного сообщения в 18:30 из нижегородского аэропорта люди были перемещены в гостиницу при авиаузле. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.

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