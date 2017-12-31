Сообщения о минировании торгцентров и аэропорта в Нижнем Новгороде не подтвердились
Сообщения о минировании торговых центров и аэропорта в Нижнем Новгороде не подтвердились.
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Сообщения о минировании торговых центров и аэропорта в Нижнем Новгороде не подтвердились.
Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в
Напомним, сообщения о минировании торговых центров города стали поступать вечером 30 декабря. По данным
Напомним также, что