Взрыв в петербургском магазине был устроен ради популяризации секты экстрасенсов
Задержанный за организацию взрыва в магазине «Перекресток» города
Задержанный за организацию взрыва в магазине «Перекресток» города
«Улица Жукова, 23. Там находится школа. Это как бы секта экстрасенсов. Я ходил туда, вот, и для того, чтобы люди знали, я сделал эту бомбу», — рассказал задержанный по имени Дмитрий.
Предполагаемый организатор взрыва был задержан 30 декабря сотрудниками ФСБ России.
В результате взрыва, который произошел 27 декабря у камер хранения в магазине «Перекресток», пострадало 18 человек. Следствие квалифицировало случившееся как покушение на убийство двух и более человек. Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал произошедшее терактом.