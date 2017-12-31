Подозреваемого при взрыве в «Перекрестке» нашли из-за флешки в колбасе
По данным издания, при осмотре магазина «Перекресток» в
По данным издания, при осмотре магазина «Перекресток» в
На ней, как утверждает «Фонтанка», находилось фото чертежа взрывного устройства, а также угрозы в адрес центра «Дэир», предлагавшего семинары, направленные на улучшение здоровья и повышение благосостояния.
По данным издания, в самом «Дэире» флешку с точно такой же информацией обнаружил один из посетителей или работников центра, впоследствии передавший электронный носитель полицейским.
Ранее агентство «Интерфакс» сообщило о том, что по делу о взрыве в «Перекрестке» был задержан 35-летний житель
Источник ТАСС в правоохранительных органах города сообщил, что задержанный (ТАСС его имени не называет) «состоял на учете в психоневрологическом диспансере и вел асоциальный образ жизни».
Взрыв в магазине «Перекресток» на Кондратьевском проспекте в Петербурге произошел вечером 27 декабря, пострадали 18 человек. По версии следствия, сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. Мощность взрывного устройства составила около 200 граммов тротила. Оно было заложено в одну из камер хранения магазина.
По факту случившегося СКР возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц». Ведомство уточнило, что отрабатывает все версии. Президент России Владимир Путин назвал взрыв в Петербурге терактом.