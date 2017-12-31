Подозреваемого при взрыве в «Перекрестке» нашли из-за флешки в колбасе

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На ней, как утверждает «Фонтанка», находилось фото чертежа взрывного устройства, а также угрозы в адрес центра «Дэир», предлагавшего семинары, направленные на улучшение здоровья и повышение благосостояния.

По данным издания, в самом «Дэире» флешку с точно такой же информацией обнаружил один из посетителей или работников центра, впоследствии передавший электронный носитель полицейским.

Благодаря исследованию фотографии сотрудникам ФСБ удалось выяснить, с какой модели мобильного телефона она была сделана, а затем определить и номер этого телефона.

Ранее агентство «Интерфакс» сообщило о том, что по делу о взрыве в «Перекрестке» был задержан 35-летний житель Санкт-Петербурга Дмитрий Лукьяненко, который употребляет наркотики и утверждает, что является сторонником оккультного движения New Age. По данным «Фонтанки», на допросе он рассказал, что ходил на семинары в «Дэир», а взрывом хотел выразить несогласие с тем, что ему там рассказывали.

Источник ТАСС в правоохранительных органах города сообщил, что задержанный (ТАСС его имени не называет) «состоял на учете в психоневрологическом диспансере и вел асоциальный образ жизни».