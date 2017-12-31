Легковушку с наркотиками протаранил поезд в Жамбылской области
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ — Стали известны подробности происшествия на железнодорожном транспорте, зафиксированного в Жамбылской области неделю назад, передает корреспондент МИА «Казинформ».
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ — Стали известны подробности происшествия на железнодорожном транспорте, зафиксированного в Жамбылской области неделю назад, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Напомним, как сообщали в
Как рассказал источник в правоохранительных органах, легковушка настолько обгорела, что марку машины не сразу удалось определить. Выяснилось затем, что легковая машина Land cruiser 200 была оставлена на железнодорожных путях без водителя. Причем в процессе тушения загоревшейся машины стало ясно, что в ней находится значительный груз веществ, которые определены как наркосодержащие.
Автомобиль Land cruiser был без номерных опознавательных знаков. В данное время проводятся поиски его водителя, уточнили в ДВД Жамбылской области.