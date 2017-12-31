Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Нагиева до Бузовой: 80 фото звезд со съемок праздничных шоу
Как выжить за новогодним столом: инструкция
Кончаловский, Бондарчук, Михалков подписали обращение к Медведеву
«Может, возьмешь наш газ?»: Порошенко об условиях покупки газа РФ
Условие, при котором СССР предлагали списать внешний долг в 90-х
Против Трампа: ФБР обвинили в игре на стороне демократов При расследовании так называемого российского вмешательства ФБР могло работать против президента США
«Пленных не брать»: Запад ответил на слова Путина о террористах
СМИ: ЕС выставит России счет на €1,4 млрд
Россияне придумали, как сэкономить на покупке авто в кредит
Лучшие концепты 2017: 5 самых интересных авто
Китай объявил о грядущей изоляции США — СМИ
Прибалтика сменила позицию по газовому проекту РФ
Кэти Перри и ее бабушка сделали прически в виде новогодней елки
Сальма Хайек поделилась пляжным фото
Какова вероятность, что вы станете алкоголиком: тест
Как выжить за новогодним столом: инструкция
Кончаловский, Бондарчук, Михалков подписали обращение к Медведеву
Популярнейшим новогодним блюдом РФ стало не оливье
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
16Рождество по григорианскому календарю
07:24 (мск), источник: Kazinform

Легковушку с наркотиками протаранил поезд в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ — Стали известны подробности происшествия на железнодорожном транспорте, зафиксированного в Жамбылской области неделю назад, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, как сообщали в пресс-службе ДЧС области 25 декабря, в 05:20 утра в Мойынкумском районе, на 1 340 км железнодорожного перегона Шыганак — Бурылбайтал, грузовой поезд из 50-ти вагонов, сообщением «Караганда — Шу» столкнулся с легковой автомашиной. В результате столкновения автомашина загорелась, жертв и пострадавших нет. Происшествие вызвало тогда задержку в течение полутора часов пассажирского и грузового поездов.

Как рассказал источник в правоохранительных органах, легковушка настолько обгорела, что марку машины не сразу удалось определить. Выяснилось затем, что легковая машина Land cruiser 200 была оставлена на железнодорожных путях без водителя. Причем в процессе тушения загоревшейся машины стало ясно, что в ней находится значительный груз веществ, которые определены как наркосодержащие.

Автомобиль Land cruiser был без номерных опознавательных знаков. В данное время проводятся поиски его водителя, уточнили в ДВД Жамбылской области.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Стали известны подробности гибели Асылбека Мусина
Дирекцию Универсиады-2017 ликвидировали в Алматы
Эксперты: Трамп продолжает политику Обамы в отношении России
СМИ назвали четыре варианта начала войны с КНДР
Меркель призвала Европу к сплоченности в 2018 году
СМИ: расследование ФБР по РФ началось из-за пьяного разговора
Протесты в Иране вылились в беспорядки и насилие
В Лондоне ожидают крупнейший гуманитарный кризис в 2018 году
Подозреваемый в убийстве женщины задержан под Саратовом
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Новая серия допинг-скандала: под ударом игроки футбольного ЦСКА Похоже, что новогоднего затишья в скандальном допинг-сериале не ожидается
Авто
Новинки-2018: чем нас удивит отечественный автопром? Рестайлинговая Lada Granta, модернизированный УАЗ «Патриот», а также большая и умная «Газель-Next»: «Авто Mail.Ru» составил список премьер, которые готовят наши автозаводы
Hi-Tech
15 опций WhatsApp, о которых вы могли не знать Мессенджеры окончательно вытеснили смс из нашей жизни. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых, полезных и интересных опций популярного мессенджера, о которых вы могли не знать
Кино
Зрители требуют закрыть шоу «Давай поженимся!» из-за скандала 12-летняя школьница раскритиковала ведущих программы
Недвижимость
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Путин выступил против строительства новых городов за Полярным кругом
Треть москвичей передумала брать «дальневосточный гектар»
Итоги 2017: Самые любопытные сделки на рынке недвижимости
Леди
Погуляли с размахом: самые дорогие свадьбы 2017 года Вспоминаем, как на звездных свадьбах тратили деньги и каким длинным вышел итоговый счет.
Дети
Поклонников восхитило сходство Пугачевой и ее дочери Лизы Пользователи Сети уверены, что девочка растет точной копией мамы.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь