В Воронеже Центр Галереи Чижова после эвакуации заявил о своей безопасности

Напомним, это произошло в предпраздничную субботу, 30 декабря, когда десятки тысяч воронежцев активно занимались покупками к Новому году.
Вечером этого дня, примерно в 20 часов, полиция получила несколько сообщений о готовящихся терактах. Неизвестные назвали объекты, по их словам, заминированные.
В списке оказались семь торгово-развлекательных центров; «Арена», «Атмосфера», «Армада», «Московский проспект», «Максимир», «Центр галереи Чижова» и Сити-парк «Град». Спецслужбы оперативно начали эвакуации центров, где в это время находились десятки тысяч людей, затем приступили к обследованию зданий. Официальной информации о том, чем закончились проверки, пока нет.
В соцсетях появилось множество фото и видеозаписей эвакуаций, и тысячи комментариев от возмущенных и напуганных воронежцев. О ситуации высказались и представители «Центра Галереи Чижова», опубликовав комментарий в своей официальной группе в ВКонтакте.
В сообщении говорится, что некие «анонимные шутники», сообщающие о минировании крупных торговых объектов, вероятнее всего, хотят испортить предновогоднее настроение людям. Затем представители центра сообщили, что современные системы безопасности позволили оперативно среагировать на угрозу, быстро оповестить и эвакуировать людей, а открытие дополнительных выходов из нового торгового зала избавило от давки и столпотворения.
Далее представители центра заявили о готовности в любых ситуациях заботиться о безопасности людей, пообещали вскоре возобновить работу, и извинились за неудобства, связанные с нештатной ситуацией.
Заявление представителей «Центра Галереи Чижова» вызвало резкую реакцию жительницы Воронежа Виктории Кобзевой, напомнившей о крупном пожаре в апреле этого года. Ранее 36on.ru подробно рассказывал об этом ЧП: из-за перегрева электрики в здании началось сильное задымление, с которым в течение часа боролись 19 пожарных бригад. Было эвакуировано более 5 000 человек. К сожалению, не обошлось без пострадавших — продуктами горения отравились 20-летняя девушка и 22-летний молодой человек, им понадобилась госпитализация. Проверкой инцидента занялась воронежская прокуратура.
Виктория Кобзева рассказала о том, как происходила эвакуация в «Центре Галереи Чижова» во время апрельского пожара: здесь не открыли шлагбаумы на выезде с паркинга, и никто из посетителей, даже с детьми, не смог быстро покинуть здание, не оплатив парковку. Началась давка, сначала около терминалов оплаты, затем на выезде с паркинга, где образовались очереди. «Все это время люди боялись за свои жизни! И в этот раз то же самое было?!» — спрашивает девушка представителей торгового центра.