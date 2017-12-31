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08:25 (мск), источник: РИА Новости

В Москве задержали подозреваемого в стрельбе близ Красной площади

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Правоохранители задержали подозреваемого в стрельбе в центре Москвы, при которой были тяжело ранены два человека, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Ранее в ведомстве сообщили, что два человека пострадали в результате конфликта со стрельбой на Никольской улице недалеко от Красной площади. Источник рассказал РИА Новости, что мужчина несколько раз выстрелил в голову молодому человеку.

«В воскресенье 5.40 на 40-м километре Новорижского шоссе полицейские остановили легковой автомобиль под управлением 26-летнего подозреваемого в причинении ранений 29-летнему мужчине и 23-летней девушке 30 декабря в ресторане на улице Никольской», — сообщает МВД.

«В ходе задержания подозреваемый причинил себе телесные повреждения, сотрудники полиции передали его медикам для оказания помощи», — добавили в ведомстве.

По факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, заключили в МВД.

Ранее источник сообщал, что причиной конфликта могла быть ревность. По его словам, стрелявший мужчина «не поделил» что-то с молодым человеком, который пришел в бар с девушкой.

Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. Их доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

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