Пропавшего мужчину разыскивают в Астане четвертые сутки

«Друзья! Всех с наступающим! Я прошу прощения, но нам нужна помощь! Помогите распространить! У моей подруги сын пропал 27 декабря! Мер никаких не предпринимают! Она сама в гипсе, не может выехать! Вышел из офиса, сотка на зарядке в офисе, машина на прогреве! Человек пропал, нет следа никакого! Может, регистраторы у кого-то есть, кто там рядом находился? Не проходите мимо! Мы будем очень благодарны!» — написала Гульнара‎ в группе «Астана — Что? Где? Когда?».