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08:26 (мск), источник: Newtimes.kz

Пропавшего мужчину разыскивают в Астане четвертые сутки

В соцсетях рассылают сведения о 29-летнем мужчине, пропавшем в Астане 4 дня назад, передает ИА «NewTimes.kz».

Источник: Newtimes.kz

«Друзья! Всех с наступающим! Я прошу прощения, но нам нужна помощь! Помогите распространить! У моей подруги сын пропал 27 декабря! Мер никаких не предпринимают! Она сама в гипсе, не может выехать! Вышел из офиса, сотка на зарядке в офисе, машина на прогреве! Человек пропал, нет следа никакого! Может, регистраторы у кого-то есть, кто там рядом находился? Не проходите мимо! Мы будем очень благодарны!» — написала Гульнара‎ в группе «Астана — Что? Где? Когда?».

Еньшин Николай 1988 года рождения вышел из офиса 27 декабря в промежутке между 11:20 по 13:00 часов. Офис расположен в переулке Есильский, дом 13. Рост мужчины около 188 см, спортивного телосложения, волосы короткие, светлые, глаза голубые. Был одет в голубые джинсы и черную длинную куртку.

Родные пропавшего парня просят всех, кто располагает информацией, звонить по номерам: 87014005873, 87015883588 или 87015055580.

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