Пропавшего мужчину разыскивают в Астане четвертые сутки
В соцсетях рассылают сведения о 29-летнем мужчине, пропавшем в Астане 4 дня назад, передает ИА «NewTimes.kz».
В соцсетях рассылают сведения о 29-летнем мужчине, пропавшем в Астане 4 дня назад, передает ИА «NewTimes.kz».
«Друзья! Всех с наступающим! Я прошу прощения, но нам нужна помощь! Помогите распространить! У моей подруги сын пропал 27 декабря! Мер никаких не предпринимают! Она сама в гипсе, не может выехать! Вышел из офиса, сотка на зарядке в офисе, машина на прогреве! Человек пропал, нет следа никакого! Может, регистраторы у
Еньшин Николай 1988 года рождения вышел из офиса 27 декабря в промежутке между 11:20 по 13:00 часов. Офис расположен в переулке Есильский, дом 13. Рост мужчины около 188 см, спортивного телосложения, волосы короткие, светлые, глаза голубые. Был одет в голубые джинсы и черную длинную куртку.
Родные пропавшего парня просят всех, кто располагает информацией, звонить по номерам: 87014005873, 87015883588 или 87015055580.