Акима-взяточника осудили на три года в Жамбылской области
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ — Департамент Национального бюро по противодействию коррупции Жамбылской области подводит предварительные итоги года, передает корреспондент МИА «Казинформ».
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ — Департамент Национального бюро по противодействию коррупции Жамбылской области подводит предварительные итоги года, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По данным ведомства, с начала года в регионе зарегистрировано порядка 155 коррупционных преступлений, при этом сумма взяток доходила до 1,5 млн тенге. Две трети составляют тяжкие преступления, остальные средней тяжести и небольшой.
«Аким Меркенского сельского округа Е. Косуаков требовал у сельчанина Д. 150 тысяч тенге за продление ранее вынесенного решения на право пользования земельным участком, который выделен Д. для ведения личного подсобного хозяйства, — рассказал заместитель руководителя департамента Нурлан Ажибаев. — Сотрудниками Антикоррупционной службы Е. Косуаков был задержан с поличным при получении взятки 150 тысяч тенге от Д. Приговором суда он осужден к трем годам лишения свободы с конфискацией имущества добытого преступным путем и пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе».
Попался на взятке и руководитель отдела архитектуры, градостроительства и строительства, требовавший от предпринимателя один млн. тенге за то, чтобы подписать акт государственной приемочной комиссии по реконструкции жилого дома в городе Каратау. Объект реконструировался в рамках госпрограммы «Развитие регионов-2020». Коррупционное дело направлено в суд.
В департаменте Национального бюро по противодействию коррупции Жамбылской области отмечают, что обычные граждане могут получить деньги за информацию о фактах коррупции, позвонив в
«За 10 месяцев 2017 года по Жамбылской области поощрены 20 граждан, сообщивших о фактах коррупционного правонарушения, или иным образом оказавшие содействие в противодействии коррупции. Размер вознаграждений 50 и 70 МРП. Общая сумма вознаграждений составила более 2 млн тенге», — сообщила
Руководитель регионального департамента Национального бюро по противодействию коррупции Мурат Карымсаков подчеркнул приоритет профилактики коррупционных правонарушений в сфере образования.
«Наше будущее формируют педагоги, поэтому нас особенно настораживает, когда люди, которые должны воспитывать у детей неприятие к коррупции, сами оказываются участниками таких нарушений. У нас нет задачи задержать и пересажать именно педагогов. Однако мы вынуждены их задерживать, потому что взятка — это преступление. Нам очень важно вырастить поколение, чуждое коррупции», — сказал М. Карымсаков.