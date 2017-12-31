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09:14 (мск), источник: Kazinform

Акима-взяточника осудили на три года в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ — Департамент Национального бюро по противодействию коррупции Жамбылской области подводит предварительные итоги года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: AP 2017

По данным ведомства, с начала года в регионе зарегистрировано порядка 155 коррупционных преступлений, при этом сумма взяток доходила до 1,5 млн тенге. Две трети составляют тяжкие преступления, остальные средней тяжести и небольшой.

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«Аким Меркенского сельского округа Е. Косуаков требовал у сельчанина Д. 150 тысяч тенге за продление ранее вынесенного решения на право пользования земельным участком, который выделен Д. для ведения личного подсобного хозяйства, — рассказал заместитель руководителя департамента Нурлан Ажибаев. — Сотрудниками Антикоррупционной службы Е. Косуаков был задержан с поличным при получении взятки 150 тысяч тенге от Д. Приговором суда он осужден к трем годам лишения свободы с конфискацией имущества добытого преступным путем и пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе».

Попался на взятке и руководитель отдела архитектуры, градостроительства и строительства, требовавший от предпринимателя один млн. тенге за то, чтобы подписать акт государственной приемочной комиссии по реконструкции жилого дома в городе Каратау. Объект реконструировался в рамках госпрограммы «Развитие регионов-2020». Коррупционное дело направлено в суд.

В департаменте Национального бюро по противодействию коррупции Жамбылской области отмечают, что обычные граждане могут получить деньги за информацию о фактах коррупции, позвонив в call-центр по номеру «1424» круглосуточно. При этом конфиденциальность будет соблюдена.

«За 10 месяцев 2017 года по Жамбылской области поощрены 20 граждан, сообщивших о фактах коррупционного правонарушения, или иным образом оказавшие содействие в противодействии коррупции. Размер вознаграждений 50 и 70 МРП. Общая сумма вознаграждений составила более 2 млн тенге», — сообщила пресс-секретарь департамента Нацбюро по противодействию коррупции Жамбылской области Дидара Мадимарова.

Руководитель регионального департамента Национального бюро по противодействию коррупции Мурат Карымсаков подчеркнул приоритет профилактики коррупционных правонарушений в сфере образования.

«Наше будущее формируют педагоги, поэтому нас особенно настораживает, когда люди, которые должны воспитывать у детей неприятие к коррупции, сами оказываются участниками таких нарушений. У нас нет задачи задержать и пересажать именно педагогов. Однако мы вынуждены их задерживать, потому что взятка — это преступление. Нам очень важно вырастить поколение, чуждое коррупции», — сказал М. Карымсаков.

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