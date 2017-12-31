На трассе Ташкент-Чирчик-Чимган закрыта проезжая часть из-за обвала

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. В субботу, 30 декабря, на 69-м километре трассы 4Р 6 Ташкент-Чирчик-Чимган произошел обвал, в результате пострадала проезжая часть.

Как сообщает пресс-служба Госкомтуризма со ссылкой на данные МЧС республики, в настоящее время движение на трассе закрыто. В этой связи осуществляется проезд по старой объездной дороге.