На трассе Ташкент-Чирчик-Чимган закрыта проезжая часть из-за обвала
Поездки на автобусах и микроавтобусах по направлению Чимган временно приостановлены.
Поездки на автобусах и микроавтобусах по направлению Чимган временно приостановлены.
ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. В субботу, 30 декабря, на 69-м километре трассы 4Р 6
Как сообщает
Учитывая, что указанная трасса не отвечает требованиям, в частности при резких изменениях погодных условий, для обеспечения безопасности граждан и иностранных гостей поездки на автобусах и микроавтобусах по направлению Чимган временно приостановлены, уточнили в