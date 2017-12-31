Сообщения о минировании двух волгоградских ТРК оказались ложными
Из каждого торгового центра было эвакуировано по 1 000 человек.
Из каждого торгового центра было эвакуировано по 1 000 человек.
Информация о заложенных бомбах в «Парк Хаусе» и «КомсоМОЛЛе» в Дзержинском районе Волгограда не подтвердилась.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в правоохранительных органах, прибывшие в торговые центры полицейские не обнаружили в них взрывоопасных предметов. «Сообщения о минировании оказались ложными», — заявили в региональном ГУ МВД. Из каждого здания было эвакуировано по 1 000 человек. В настоящее время правоохранители пытаются установить личность человека, сообщившего по телефону о бомбах в обоих ТРК.
Напомним, что 30 декабря в 19:30 неизвестные известили о заложенной в ТРК бомбе сотрудников «КомсоМОЛЛ», а в 20:20 — представителей ТРК «Парк Хаус». Из зданий торговых центров тут же были эвакуированы все посетители и персонал. Полицейские вместе с кинологами с собаками обследовали оба здания.