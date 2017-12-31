Студенты в Воронежской области вырвали 4 фонарных столба ради забавы
Инцидент произошел в Петропаловском районе.
Инцидент произошел в Петропаловском районе.
Полицейские задержали в Петропаловском районе двух молодых людей 18 и 19 лет. Парней заподозрили в повреждении чужого имущества из хулиганских побуждений, сообщила
Инцидент произошел в селе Старая Меловая ночью 28 декабря. Студенты весело проводили время и в
Утром руководитель сельского поселения обнаружил поврежденное имущество и обратился в полицию. Причиненный материальный ущерб составил около 12 тыс. рублей. Парни пообещали возместить ущерб и приложить усилия, чтобы загладить свою вину перед односельчанами.
В отношении молодых людей возбудили уголовное дело «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества» (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.