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14:27 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Студенты в Воронежской области вырвали 4 фонарных столба ради забавы

Инцидент произошел в Петропаловском районе.

Полицейские задержали в Петропаловском районе двух молодых людей 18 и 19 лет. Парней заподозрили в повреждении чужого имущества из хулиганских побуждений, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону в субботу, 30 декабря.

Инцидент произошел в селе Старая Меловая ночью 28 декабря. Студенты весело проводили время и в какой-то момент решили помериться силой. Парни устроили соревнования между собой и стали выкорчевать столбы, освещающие сельский парк. В результате в состояние полной непригодности они привели четыре осветительных столба.

Утром руководитель сельского поселения обнаружил поврежденное имущество и обратился в полицию. Причиненный материальный ущерб составил около 12 тыс. рублей. Парни пообещали возместить ущерб и приложить усилия, чтобы загладить свою вину перед односельчанами.

В отношении молодых людей возбудили уголовное дело «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества» (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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