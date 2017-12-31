Студенты в Воронежской области вырвали 4 фонарных столба ради забавы

Полицейские задержали в Петропаловском районе двух молодых людей 18 и 19 лет. Парней заподозрили в повреждении чужого имущества из хулиганских побуждений, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону в субботу, 30 декабря.

Инцидент произошел в селе Старая Меловая ночью 28 декабря. Студенты весело проводили время и в какой-то момент решили помериться силой. Парни устроили соревнования между собой и стали выкорчевать столбы, освещающие сельский парк. В результате в состояние полной непригодности они привели четыре осветительных столба.

Утром руководитель сельского поселения обнаружил поврежденное имущество и обратился в полицию. Причиненный материальный ущерб составил около 12 тыс. рублей. Парни пообещали возместить ущерб и приложить усилия, чтобы загладить свою вину перед односельчанами.