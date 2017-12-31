В кафе на Кубани расстреляны три человека
Задержаны подозреваемые в совершении этого преступления.
Задержаны подозреваемые в совершении этого преступления.
Три человека были застрелены в ночь на 31 декабря в одном из кафе на Кубани, сообщает
Уточняется, что сообщение о стрельбе в станице Ладожской Краснодарского края полицейские получили около 2:00 мск. Прибывшие по вызову полицейские обнаружили троих застреленных мужчин.
«На месте происшествия сотрудниками полиции были обнаружены тела трех мужчин с огнестрельными ранениями. Были установлены личности погибших. На территории
«В результате проведенного комплекса
По предварительным данным, у подозреваемых было изъято оружие, характеристики которого схожи с тем, из которого были убиты люди в в станице Ладожской.
Как сообщало ИА REGNUM, вечером 30 декабря на Никольской улице в Москве произошел конфликт со стрельбой, в ходе которого злоумышленник несколько раз выстрелил в голову 29-летнему молодому человеку и ранил 23-летнюю девушку. Подозреваемый задержан.