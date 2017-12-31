В кафе на Кубани расстреляны три человека

Три человека были застрелены в ночь на 31 декабря в одном из кафе на Кубани, сообщает пресс-служба управления МВД по Краснодарскому краю.

Уточняется, что сообщение о стрельбе в станице Ладожской Краснодарского края полицейские получили около 2:00 мск. Прибывшие по вызову полицейские обнаружили троих застреленных мужчин.

«На месте происшествия сотрудниками полиции были обнаружены тела трех мужчин с огнестрельными ранениями. Были установлены личности погибших. На территории Усть-Лабинского района был введен план «Сирена», — указано в сообщении пресс-службы.

«В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий на территории Кореновского района сотрудники ДПС остановили разыскиваемый автомобиль и задержали мужчин 34 и 32 лет, находящихся в салоне, схожих по приметам с ориентировкой», — сообщают краснодарские полицейские.

По предварительным данным, у подозреваемых было изъято оружие, характеристики которого схожи с тем, из которого были убиты люди в в станице Ладожской.