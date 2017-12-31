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14:08 (мск), источник: ИА REGNUM

В кафе на Кубани расстреляны три человека

Задержаны подозреваемые в совершении этого преступления.

Три человека были застрелены в ночь на 31 декабря в одном из кафе на Кубани, сообщает пресс-служба управления МВД по Краснодарскому краю.

Уточняется, что сообщение о стрельбе в станице Ладожской Краснодарского края полицейские получили около 2:00 мск. Прибывшие по вызову полицейские обнаружили троих застреленных мужчин.

«На месте происшествия сотрудниками полиции были обнаружены тела трех мужчин с огнестрельными ранениями. Были установлены личности погибших. На территории Усть-Лабинского района был введен план «Сирена», — указано в сообщении пресс-службы.

«В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий на территории Кореновского района сотрудники ДПС остановили разыскиваемый автомобиль и задержали мужчин 34 и 32 лет, находящихся в салоне, схожих по приметам с ориентировкой», — сообщают краснодарские полицейские.

По предварительным данным, у подозреваемых было изъято оружие, характеристики которого схожи с тем, из которого были убиты люди в в станице Ладожской.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 30 декабря на Никольской улице в Москве произошел конфликт со стрельбой, в ходе которого злоумышленник несколько раз выстрелил в голову 29-летнему молодому человеку и ранил 23-летнюю девушку. Подозреваемый задержан.

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