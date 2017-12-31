Фура протаранила девять автомобилей в Нижнем Новгороде

— На улице Пермякова, 20, фура сделала новогодний подарок девяти владельцам автомобилей, припаркованных вдоль дороги, — рассказывают свидетели. — Только непонятно, как водитель вообще смог там разогнаться до такой степени — там же дороги-то нормальной нет!

По словам очевидцев, водитель, скорее всего, уснул за рулем, однако некоторые предполагают, что мужчина просто находился в нетрезвом состоянии. К счастью, обошлось без жертв — ни в пострадавших автомобилях, ни на обочине дороги в тот момент никого не было. Однако сами машины получили значительные повреждения. Причины и обстоятельства происшествия в настоящее время выясняются.