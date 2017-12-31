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14:14 (мск), источник: Комсомольская правда

Фура протаранила девять автомобилей в Нижнем Новгороде

Авария произошла вечером 30 декабря на улице Пермякова.

Фура протаранила девять автомобилей подряд в Автозаводском районе Нижнего Новгорода вечером в субботу, 30 декабря. Об этом сообщают в социальной сети «ВКонтакте» очевидцы происшествия.

— На улице Пермякова, 20, фура сделала новогодний подарок девяти владельцам автомобилей, припаркованных вдоль дороги, — рассказывают свидетели. — Только непонятно, как водитель вообще смог там разогнаться до такой степени — там же дороги-то нормальной нет!

По словам очевидцев, водитель, скорее всего, уснул за рулем, однако некоторые предполагают, что мужчина просто находился в нетрезвом состоянии. К счастью, обошлось без жертв — ни в пострадавших автомобилях, ни на обочине дороги в тот момент никого не было. Однако сами машины получили значительные повреждения. Причины и обстоятельства происшествия в настоящее время выясняются.

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