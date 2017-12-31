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14:33 (мск), источник: Sputnik.by

Сотрудники МЧС спасли мужчину из реки Друть

Местный житель хотел «срезать дорогу» через реку, но провалился под лед.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 31 дек — Sputnik. Тонущего в реке Друть мужчину спасли в Толочинском районе, сообщили Sputnik в пресс-службе МЧС республики.

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Инцидент произошел поздно вечером в субботу: в центр оперативного управления райотдела МЧС поступила информация о тонущем в реке мужчине.

Уже через три минуты спасатели прибыли на место происшествия и обнаружили в пяти метрах от берега мужчину. При помощи спецснаряжения его спасли из воды. Как выяснилось, это — местный житель 1980 года рождения.

«Визуально, мужчина находился в нетрезвом состоянии. Пострадавшего передали работникам скорой помощи, с диагнозом общее переохлаждение он был госпитализирован в районную больницу», — рассказали в МЧС.

Как сам пострадавший рассказал спасателям, он шел к матери и «срезал путь», однако не обратил внимание на прочность льда — провалился в воду.

Как напомнили в МЧС, лед на водоемах непрочный, а его толщина не более пяти сантиметров. Если же на льду появляется вода — значит, грузоподъемность его снижается в два-три раза. Выходить сегодня на лед по-прежнему опасно — из-за слишком высоких температур.

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