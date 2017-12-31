Сотрудники МЧС спасли мужчину из реки Друть
Местный житель хотел «срезать дорогу» через реку, но провалился под лед.
Местный житель хотел «срезать дорогу» через реку, но провалился под лед.
МИНСК, 31 дек — Sputnik. Тонущего в реке Друть мужчину спасли в Толочинском районе, сообщили Sputnik в
Инцидент произошел поздно вечером в субботу: в центр оперативного управления райотдела МЧС поступила информация о тонущем в реке мужчине.
Уже через три минуты спасатели прибыли на место происшествия и обнаружили в пяти метрах от берега мужчину. При помощи спецснаряжения его спасли из воды. Как выяснилось, это — местный житель 1980 года рождения.
«Визуально, мужчина находился в нетрезвом состоянии. Пострадавшего передали работникам скорой помощи, с диагнозом общее переохлаждение он был госпитализирован в районную больницу», — рассказали в МЧС.
Как сам пострадавший рассказал спасателям, он шел к матери и «срезал путь», однако не обратил внимание на прочность льда — провалился в воду.
Как напомнили в МЧС, лед на водоемах непрочный, а его толщина не более пяти сантиметров. Если же на льду появляется вода — значит, грузоподъемность его снижается в