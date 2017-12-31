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14:48 (мск), источник: Sputnik.by

Перевернувшийся в Украине автобус вез детей в Мозырь из аквапарка Киева

Пострадавших отвезут на родину на другом автобусе, многие сразу поедут в больницу.

МИНСК, 31 дек — Sputnik. Автобус, в котором ехали жители Мозыря из Украины, перевернулся в Иванковском районе Киевской области, сообщили очевидцы в группе «Авто Мозырь».

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Инцидент произошел в ночь на воскресенье. Автобус Setra по непонятным пока причинам съехал в кювет и перевернулся. В автобусе ехали жители Мозыря, среди них были дети.

По словам очевидцев, пассажиры ехали домой из Киева, где они отдыхали в аквапарке.

Отмечается, что обошлось без жертв, однако есть пострадавшие. Всех пассажиров доставят домой на другом транспорте, многие нуждаются в помощи медиков.

Судя по иллюстрациям разбитого автобуса, опубликованным в группе, сиденья в нем не были оборудованы ремнями безопасности.

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