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17:02 (мск), источник: Publika.md

Молодую девушку из Молдовы зарезали в Британии под Рождество

Молодую девушку из Молдовы, нашли зарезанной в Британии после трёхдневных поисков. Полиция предполагает, что убийство произошло на Рождество.

Источник: Publika.md

Как сообщает realitatea.net тело девушки нашли на окраине парка. У погибшей обнаружили многочисленные травмы головы и колото-резанные раны в области живота. По предварительной версии девушку убили, когда она направлялась к дому своего знакомого. Вероятно, девушка решила срезать дорогу и пошла через парк. Там на неё напали. После этого тело погибшей нашёл бездомный, который попытался её ограбить.

Последний раз 22-летнюю Юлиану видели живой в рождественский сочельник, в компании друзей.

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