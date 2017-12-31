Молодую девушку из Молдовы зарезали в Британии под Рождество
Молодую девушку из Молдовы, нашли зарезанной в Британии после трёхдневных поисков. Полиция предполагает, что убийство произошло на Рождество.
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Молодую девушку из Молдовы, нашли зарезанной в Британии после трёхдневных поисков. Полиция предполагает, что убийство произошло на Рождество.
Как сообщает realitatea.net тело девушки нашли на окраине парка. У погибшей обнаружили многочисленные травмы головы и
Последний раз 22-летнюю Юлиану видели живой в рождественский сочельник, в компании друзей.