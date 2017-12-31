Молодую девушку из Молдовы зарезали в Британии под Рождество

Как сообщает realitatea.net тело девушки нашли на окраине парка. У погибшей обнаружили многочисленные травмы головы и колото-резанные раны в области живота. По предварительной версии девушку убили, когда она направлялась к дому своего знакомого. Вероятно, девушка решила срезать дорогу и пошла через парк. Там на неё напали. После этого тело погибшей нашёл бездомный, который попытался её ограбить.