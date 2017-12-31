В Левобережном районе Воронежа сгорел Volkswagen

Сообщение о ЧП поступило в дежурную часть МЧС в 13:17. На место выехал пожарный расчет. Огонь потушили в 13:40. Спасатели сообщили об одном пострадавшем, его личность пока неизвестна. На месте работало шесть человек и две единицы техники.

С начала декабря автомобили горели в Воронеже регулярно. В Коминтерновском районе за двое суток сгорели восемь автомобилей. Три машины заполыхали на улице Лизюкова 11 декабря, еще четыре иномарки и ВАЗ — на улице Владимира Невского 12 декабря. Полицейские возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога). Максимальная санкция по статье — 5 лет лишения свободы. Утром 16 декабря на Московском проспекте дотла сгорела «Газель». Еще четыре автомобиля загорелись на проспекте Труда 17 декабря. Через день на улице Пляжной огонь уничтожил Chevrolet Cruze.